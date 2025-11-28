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Ποια πρόσωπα θα μιλήσουν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πολιτική
20:02 - 28 Νοε 2025

Ποια πρόσωπα θα μιλήσουν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Στη δημοσιότητα έδωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg τις λεπτομέρειες γύρω από την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα των ομιλιών και των προσώπων που θα λάβουν μέρος στη βιβλιοπαρουσίαση, για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου
Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντώνης Λιάκος
Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευγενία Φωτονιάτα
Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Χουλιαράκης
Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου της τηλεόρασης του Alpha και ο Αντώνης Αντζολέτος του ΣΚΑΪ και της εφημερίδας Καθημερινή.

Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί για τις 18.30, με την έναρξη της εκδήλωσης στις 19.00.

Όπως είχε δηλώσει ο κ. Τσίπρας, η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 20:57
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