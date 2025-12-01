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Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε ο Δεκέμβρης για την Wall Street λόγω crypto
Χρηματιστήρια
16:58 - 01 Δεκ 2025

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε ο Δεκέμβρης για την Wall Street λόγω crypto

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές υποχωρούν τη Δευτέρα 1/12, τον τελευταίο μήνα του 2025, ακολουθώντας τις απώλειες στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, καθώς η μεταβλητότητα συνεχίστηκε με την έναρξη του μήνα συναλλαγών Δεκεμβρίου.

Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,44% στις 6.818,81 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,66% στις 23.212,267 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 112 μονάδες, ήτοι 0,23% και κυμαίνεται στις 47.604,60 μονάδες.

Οι Nvidia και AMD κατέγραψαν πτώση άνω του 1%, ενώ η Broadcom υποχώρησε περισσότερο από 3%, υποδεικνύοντας περαιτέρω αναταράξεις στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η Synopsys σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση στην εταιρεία.

Το bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, υποχώρησε πάνω από 6%, πέφτοντας κάτω από τα 87.000 δολάρια. Το ψηφιακό νόμισμα στα τέλη του περασμένου μήνα είχε περάσει κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και έκτοτε δυσκολεύεται να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο.

Η Wall Street προέρχεται από μία ισχυρή εβδομάδα. Ο Dow και ο S&P 500 ενισχύθηκαν πάνω από 3%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο σχεδόν 5%.

Ωστόσο, η αγορά πέρασε περίοδο αναταραχής τον Νοέμβριο. Ο S&P 500 και ο Dow έκλεισαν οριακά θετικοί για τον μήνα, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,5%, διακόπτοντας ένα επτάμηνο ανοδικό σερί. Σε κάποιο σημείο του Νοεμβρίου, ο Nasdaq είχε χάσει σχεδόν 8% από το κλείσιμο του Οκτωβρίου, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των μετοχών AI.

Παρ’ όλα αυτά, η εποχικότητα βρίσκεται στο πλευρό της Wall Street καθώς ξεκινά ο Δεκέμβριος. Ο S&P 500 σημειώνει κατά μέσο όρο άνοδο άνω του 1% τον Δεκέμβριο, γεγονός που τον καθιστά τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac, με στοιχεία από το 1950.

«Είμαι λίγο πιο αισιόδοξος για τις προοπτικές ενός θετικού Δεκεμβρίου, δεδομένης της απότομης ανόδου της [προηγούμενης] εβδομάδας, η οποία βοήθησε στο να αρχίσει να βελτιώνεται το εύρος της αγοράς μετά το δύσκολο πρώτο μισό του Νοεμβρίου», έγραψε ο τεχνικός αναλυτής της Fundstrat, Mark Newton. «Η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να αισθάνεται πιο άνετα, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες για μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο».

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