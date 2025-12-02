ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Συγκρατημένα κέρδη με ώθηση από τα crypto – Έσπασε το φράγμα των $90.000 το Bitcoin
Χρηματιστήρια
23:34 - 02 Δεκ 2025

Wall Street: Συγκρατημένα κέρδη με ώθηση από τα crypto – Έσπασε το φράγμα των $90.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγοραστές επικράτησαν στη Wall Street και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με κέρδη σήμερα, Τρίτη (2/12), καθώς η άνοδος του Bitcoin και οι τεχνολογικές μετοχές έδωσαν την αναγκαία ώθηση.  

Η απόπειρα των επενδυτών να αφήσουν πίσω τους την κακή «πρεμιέρα» του μήνα αποτυπώθηκε στο ταμπλό με την άνοδο του Dow Jones κατά 0,39% στις 47.474,46 μονάδες, του Nasdaq κατά 0,59% στις 23.413,67 μονάδες και του S&P 500 κατά 0,24% στις 6.829,08 μονάδες.

Εντυπωσιακό «άλμα» στα crypto

Εν τω μεταξύ, το Bitcoin καταγράφει, το βράδυ της Τρίτης (2/12), σημαντικά κέρδη της τάξης του 5,54% που το φέρνουν στα 91.270 δολάρια και ανεβάζουν την κεφαλαιοποίησή του στα 1,82 τρισ. δολάρια.

Τα alts ακολουθούν, μπαίνοντας κι εκείνα σε τροχιά ανόδου, με το Ethereum να κερδίζει σχεδόν 7% στα 2.985,76 δολάρια και το Solana να σημειώνει «άλμα» κοντά στο 10,2% που το φέρνει στα 139,04 δολάρια. Το XRP ενισχύεται με +7,17% στα 2,18 δολάρια και το Cardano διαπραγματεύεται στο 0,4370 δολάριο με εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 14,3%, ενώ το Dogecoin, με +7,82%, φτάνει το 0,1459 δολάριο.

Το Monero πηγαίνει – ως συνήθως – ανάποδα με οριακές απώλειες 0,06% στα 401,66 δολάρια και το Shiba Inu ευθυγραμμίζεται με το θετικό κλίμα κερδίζοντας 5,59% στο 0,000008474, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 7,17% στα 82,9 δολάρια.

Με ώθηση από τα κέρδη, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 3,18 τρισ. δολάρια, κερδίζοντα σχεδόν 5,5% σε επίπεδο 24ώρου.

Στήριξη από την τεχνολογία

Ο άλλος πυλώνας που στηρίζει τα σημερινά κέρδη της Wall Street είναι οι εταιρείες τεχνολογίας και ιδίως οι μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η Oracle και η Nvidia, που βγήκαν κερδισμένες από τη σημερινή συνεδρίαση.

Σε επίπεδο μετοχών, η Βoeing οδήγησε τα κέρδη των μετοχών του Dow Jones, με άλμα κοντά στο 10%, καθώς ο οικονομικός διευθυντής της δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει αύξηση των παραδόσεων των αεροσκαφών 737 και 787 το 2026, με αποτέλεσμα να επιστρέψει σε θετικές ταμειακές ροές μέσα στη νέα χρονιά.

Ανοδικά κινήθηκε και η Amazon μετά την ανακοίνωση ότι τα νέα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης Trainium 3 είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, απειλώντας την κυριαρχία των Nvidia και Google, ενώ στις κερδισμένες ήταν και η Apple, που κατέγραψε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα 287,40 δολάρια, μετά από αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της στα 325 δολάρια από τη Loop Capital.

Από την άλλη, η Procter & Gamble υποχώρησε μετά τη δήλωση του οικονομικού διευθυντή της, ο οποίος προειδοποίησε για «δυσκολότερο περιβάλλον» στις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Πιέσεις δέχτηκε και η Tesla μετά τη εκτίμηση ότι η μετοχή της είναι «υπερβολικά υπερτιμημένη».

Προσεκτικοί και επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Οι βασικοί δείκτες είχαν ξεκινήσει την εβδομάδα (και τον μήνα) με χασούρα, αφού το επενδυτικό κλίμα ήταν βαρύ, εξαιτίας των ανησυχιών για επίμονο πληθωρισμό, υψηλές αποτιμήσεις και ενδεχόμενη κόπωση από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, παρά τα σημερινά κέρδη, οι επενδυτές δεν έχουν ξεχάσει πως πρέπει να «φυλάγονται», πράγμα που αποτυπώθηκε και στις διακυμάνσεις της σημερινής συνεδρίασης.

Χαρακτηριστικό είναι πως στον S&P 500, παρόλο που ο δείκτης βγήκε νικητής για έκτη συνεδρίαση, οι περισσότερες μετοχές κινήθηκαν πτωτικά.

«Παρόλο που οι δείκτες εύρους και τάσης εμφάνισαν κάποια βελτίωση, απαιτείται περισσότερος χρόνος και περισσότερα τεχνικά στοιχεία για να υπάρξει σήμα αγοράς στην αγορά μετοχών», επεσήμανε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler.

Η επιφυλακτικότητα αποτυπώθηκε και στις αγορές ομολόγων, όπου το 10ετές έπεσε στο 4,08% και το 2ετές στο 3,51%.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Fed στις 10 Δεκεμβρίου, όπου οι αγορές τιμολογούν με πιθανότητα άνω του 87% μια μείωση επιτοκίων, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τα επίπεδα στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Βέβαια, όσο κι αν οι επενδυτές δίνουν περισσότερες πιθανότητες στο ότι η Fed θα αποφασίσει να συνεχίσει τη νομισματική χαλάρωση, το θολό τοπίο στα δημοσιονομικά, αλλά και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, με τον επόμενο πρόεδρό της να είναι προ των πυλών, δεν παύουν να είναι παράγοντες που τους προκαλούν ανησυχία.

Ακόμη, στο επίκεντρο βρίσκεται και η νέα έκθεση για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα που θα δημοσιεύσει η ADP την Τετάρτη, καθώς και η μέτρηση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή. Η μέτρηση αυτή αποτελεί τον «αγαπημένο» δείκτη της Fed, επομένως έχει πολλή σημασία.

Πτωτικά πετρέλαιο και χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 1,3% στα 62,35 δολάριο ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 1,3% στα 58,53 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 1,1% στα 4.226 δολάριο ανά ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία
Χρηματιστήρια

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla
Χρηματιστήρια

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ
Επιχειρήσεις

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ