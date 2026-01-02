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Ο βρετανικός FTSE 100 ξεπέρασε για πρώτη φορά στο όριο των 10.000 μονάδων
Χρηματιστήρια
11:23 - 02 Ιαν 2026

Ο βρετανικός FTSE 100 ξεπέρασε για πρώτη φορά στο όριο των 10.000 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ξεπέρασε την Παρασκευή το συμβολικό ορόσημο των 10.000 μονάδων για πρώτη φορά, διευρύνοντας τα κέρδη μετά από ένα δυναμικό 2025.  

Ο FTSE 100 — που φιλοξενεί τις πιο πολύτιμες εταιρείες blue-chip του Ηνωμένου Βασιλείου — διαμορφώθηκε σε πάνω από 1% υψηλότερα, διαπραγματευόμενος στις 10.034 μονάδες στις 8:58 π.μ. ώρα Λονδίνου (3:58 π.μ. ET), ξεκινώντας την πρώτη ημέρα συναλλαγών του έτους σταθερά σε θετικό έδαφος.

Aναλυτές δήλωσαν στο CNBC στα τέλη του 2025 ότι ενώ η ταχύτητα με την οποία ο FTSE 100 έφτασε στο επίπεδο των 10.000 μονάδων ήταν αξιοσημείωτη, οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικοί.

«Η μεταβίβαση οποιουδήποτε μεγάλου στρογγυλού αριθμού σε έναν δείκτη είναι ψυχολογικά σημαντική, αλλά τα θεμέλια για την κίνηση πρέπει να είναι γερά ώστε το νέο επίπεδο να ορίσει ένα κατώτατο όριο αντί να λειτουργήσει ως ανώτατο όριο για τον δείκτη», δήλωσε η Toni Meadows, επικεφαλής επενδύσεων στην BRI Wealth Management.

Εν τω μεταξύ, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε τη χρονιά με άνοδο 0,6%, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια στο πράσινο. Οι μετοχές των μεταλλείων ήταν μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων, με άνοδο περίπου 0,9%.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν από τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη και μετά από εξαιρετικά ετήσια κέρδη.

Ο δείκτης Stoxx 600 αυξήθηκε κατά σχεδόν 16% κατά τη διάρκεια του 2025, σημειώνοντας το τρίτο συνεχόμενο έτος κερδών του, καθώς οδηγήθηκε υψηλότερα από τις τραπεζικές μετοχές και την αύξηση των περιφερειακών αμυντικών δαπανών.

Εξετάζοντας τις μεμονωμένες μετοχές, οι μετοχές του δανικού ενεργειακού ομίλου Orsted αυξήθηκαν κατά 5,5% αφότου ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο δήλωσε ότι αμφισβήτησε την αναστολή της μίσθωσης της κοινοπραξίας Revolution Wind από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και θα ζητήσει δικαστική εντολή.

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