ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ασιατικές αγορές: Αρνητικό γύρισμα μετά την πτώση της Wall Street
Χρηματιστήρια
09:33 - 08 Ιαν 2026

Ασιατικές αγορές: Αρνητικό γύρισμα μετά την πτώση της Wall Street

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως πτωτικά την Πέμπτη (8/1), μετά την πτώση της Wall Street, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και των νέων δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την αμυντική βιομηχανία.  

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στις ΗΠΑ υποχώρησαν, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψει» στις αμυντικές εταιρείες να διανέμουν μερίσματα ή να προχωρούν σε επαναγορές μετοχών έως ότου αντιμετωπίσουν τα παράπονά του για τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των στελεχών και των προβλημάτων στην παραγωγή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού στις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Έτσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 0,51% στα 60,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 0,61% στα 56,33 δολάρια το βαρέλι.

Στις ασιατικές αγορές, ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, υποχώρησε κατά 1,63%, πιεζόμενος από τις μετοχές βασικών υλικών και τεχνολογίας.

Μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών ήταν η SoftBank, η οποία κατέρρευσε κατά 7,59%, και η Tokyo Electron, που παρέχει κρίσιμο εξοπλισμό κατασκευής τσιπ σε χυτήρια που παράγουν τα τσιπ της Nvidia, η οποία υποχώρησε κατά 4,01%.

Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 0,77%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε οριακά πάνω από το αμετάβλητο επίπεδο στις 4.552,37 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,35%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,29% στις 8.720,8 μονάδες.

Οι μετοχές της BlueScope Steel υποχώρησαν κατά 1,57% αφού η εταιρεία απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 9 δισ. δολαρίων από την αμερικανική Steel Dynamics και τον αυστραλιανό όμιλο SGH, του οποίου η μετοχή υποχώρησε επίσης κατά 1,92%.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της BlueScope, το αυστραλιανό συνταξιοδοτικό ταμείο AustralianSuper, αύξησε το ποσοστό ψήφου του στην εταιρεία χάλυβα στο 13,52% από 12,5%, σύμφωνα με σχετική κατάθεση μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,59%, με επικεφαλής τις απώλειες στις μετοχές βασικών υλικών και τεχνολογίας.

Η Lenovo Group σημείωσε πτώση 3,44%, η Kuaishou Technology έχασε 2,85% και η Baidu διαπραγματευόταν 2,76% χαμηλότερα.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 1,04%.

Οι μετοχές της Knowledge Atlas Technology JSC, γνωστής ως Zhipu, σημείωσαν άνοδο έως και 15% στο ντεμπούτο τους στο Χονγκ Κονγκ, μετά από αρχική δημόσια προσφορά ύψους 558 εκατ. δολαρίων, που την κατέστησε την πρώτη από τις κινεζικές «AI τίγρεις» που εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,83%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κινήθηκε 0,63% χαμηλότερα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν με μικρές μεταβολές στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, αφού ο δείκτης S&P 500 και ο Dow Jones Industrial Average διέκοψαν ένα ανοδικό σερί τριών ημερών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε περίπου κατά 0,3%, ενώ ο Dow σημείωσε πτώση 466 μονάδων, δηλαδή περίπου 0,9%.

Ο τεχνολογικά βαρύς δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο σχεδόν 0,2%, με τη στήριξη ενός άλματος 2,4% της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το οποίο οδήγησε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να ξεπεράσει εκείνη της Apple για πρώτη φορά από το 2019.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&amp;P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street
Ειδήσεις

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ