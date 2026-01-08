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Wall: Οι μετοχές υποχωρούν - Dow και S&amp;P 500 απομακρύνονται από ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια
17:05 - 08 Ιαν 2026

Wall: Οι μετοχές υποχωρούν - Dow και S&P 500 απομακρύνονται από ιστορικά υψηλά

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη 8/1, με τους βασικούς δείκτες S&P 500 και Dow Jones Industrial Average να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από τα πρόσφατα ιστορικά επίπεδα ρεκόρ.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει περίπου 0,1% στις 6.915,58 μονάδες, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου κατά 108 μονάδες, και τώρα ανέκαμψε ελαφρώς και διαμορφώνεται στο +0,10% και τις 49.042,92 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,73% και τις 23.415,887 μονάδες.

Οι μετοχές της Meta Platforms, της Apple και της Netflix κινήθηκαν πτωτικά, επιβαρύνοντας την ευρύτερη αγορά. Οι συγκεκριμένες απώλειες σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης επηρέασαν το γενικότερο κλίμα στην αγορά.

Αντίθετα, οι αμυντικές μετοχές ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πρόταση αμυντικού προϋπολογισμού 1,5 τρισ. δολάρια για το 2027, μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τα 901 δισ. δολάρια που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο για το 2026.

Οι μετοχές της Northrop Grumman και της Lockheed Martin σημείωσαν κέρδη περίπου 8%, ενώ η RTX ενισχύθηκε πάνω από 3% και η Kratos Defense κατέγραψε άνοδο 14%.

Η υποχώρηση των βασικών δεικτών την Τετάρτη έλαβε χώρα παρά την επίτευξη ενδοσυνεδριακών ιστορικών υψηλών, κυρίως λόγω πτώσης στις τιμές του αργού πετρελαίου. Αυτό προκλήθηκε από δήλωση του Τραμπ ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για αύξηση της προσφοράς.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέκαμψαν την Πέμπτη, με την τιμή του αμερικανικού αργού να αυξάνεται πάνω από 1%.

Παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, η αγορά δείχνει να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους κινδύνους προς το παρόν. Ωστόσο, αυξανόμενες εντάσεις θα μπορούσαν να δοκιμάσουν την αντοχή των μετοχών στην αρχή του νέου έτους.

Η Anne Walsh, Chief Investment Officer της Guggenheim Partners, δήλωσε στο CNBC ότι «οι γεωπολιτικές ειδήσεις συχνά επηρεάζουν την αγορά πολύ γρήγορα, αλλά συνήθως τιμολογούνται γρήγορα και στη συνέχεια η αγορά επιστρέφει στην παρακολούθηση των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τις τιμές, όπως τα κέρδη, τα περιθώρια και οι αξιολογήσεις».

Σημείωσε ότι η αγορά συχνά επιστρέφει σε μια λογική «αγοράστε στις βουτιές» και εμφανίζονται περιορισμένες ευκαιρίες για αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων.

Η Walsh πρόσθεσε ότι η ποικιλία στα χαρτοφυλάκια και η ετοιμότητα είναι η καλύτερη «ασφάλεια» για προστασία των επενδύσεων, ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα την αξιοποίηση ευκαιριών. Τόνισε ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς παραμένουν αρκετά καλά, με τις αξιολογήσεις να επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα και τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος να υποστηρίζουν περαιτέρω την αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 17:13
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