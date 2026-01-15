ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια
09:16 - 15 Ιαν 2026

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μεικτά κινήθηκαν την Πέμπτη (15/1) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν την τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Κορέας.  

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2,50%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Reuters, καθώς η πρόσφατη υποχώρηση του γουόν έχει περιορίσει τα περιθώρια για χαλάρωση της πολιτικής.

Ο βασικός δείκτης της χώρας, Kospi, ενισχύθηκε κατά 0,57%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε αμετάβλητος. Το νοτιοκορεατικό γουόν αποδυναμώθηκε περίπου κατά 0,2% στα 1.466,6 έναντι του δολαρίου.

Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,05%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,15%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,46%.

Οι μετοχές της Toyota Industries εκτινάχθηκαν κατά 5,8%, αφού η Toyota Motor ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι συμφώνησε να αυξήσει την προσφορά της για την Toyota Industries στα 18.800 γιεν (118,11 δολάρια) ανά μετοχή.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,66%, ενώ ο CSI 300 σημείωσε πτώση 0,42%.

Οι μετοχές της Trip.com κατέγραψαν πτώση έως και 21%, τη χειρότερη επίδοση στον δείκτη του Χονγκ Κονγκ, αφού η κινεζική ρυθμιστική αρχή της αγοράς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε έρευνα κατά της διαδικτυακής ταξιδιωτικής πλατφόρμας για ύποπτη μονοπωλιακή συμπεριφορά. Η μετοχή διαπραγματευόταν τελευταία με απώλειες 17,2%.

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200 (.AXJO): 8.861,70 | +41,10 | +0,47%
  • Hang Seng Index (.HSI): 26.899,08 | -100,73 | -0,37%
  • KOSPI Index (.KS11): 4.797,55 | +74,45 | +1,58%
  • Nikkei 225 (.N225): 54.110,50 | -230,73 | -0,42%
  • NIFTY 50 (.NSEI): 25.665,60 | -66,70 | -0,26%
  • Shanghai Composite (.SSEC): 4.112,248 | -13,845 | -0,34%

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε οριακά στα 158,34 έναντι του δολαρίου. Οι αγορές παρακολουθούν το ενδεχόμενο παρέμβασης από τις ιαπωνικές αρχές, αφού το νόμισμα υποχώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε χαμηλό 18 μηνών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, οι μετοχές υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, απομακρυνόμενες περαιτέρω από τα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησαν γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,53% και έκλεισε στις 6.926,60 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 42,36 μονάδες ή 0,09%, κλείνοντας στις 49.149,63 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1%, κλείνοντας στις 23.471,75 μονάδες. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απωλειών και για τους τρεις δείκτες.

Ο τεχνολογικός κλάδος επιβάρυνε τη γενικότερη αγορά. Ιδιαίτερα οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κατέγραψαν απώλειες, με την Broadcom να υποχωρεί κατά 4% και τις Nvidia και Micron Technology να σημειώνουν πτώση άνω του 1% η καθεμία. Την Τετάρτη, το Reuters, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι οι κινεζικές τελωνειακές αρχές έχουν ενημερώσει τους τελωνειακούς υπαλλήλους πως τα τσιπ H200 της Nvidia δεν επιτρέπεται να εισάγονται στη χώρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix
Χρηματιστήρια

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών
Χρηματιστήρια

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με συνολικά κέρδη 1,43 δισ. ευρώ

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ