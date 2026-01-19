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Ρήγμα στον άξονα Βερολίνου–Παρισιού για τους δασμούς Τραμπ και τη Γροιλανδία
Ειδήσεις
18:34 - 19 Ιαν 2026

Ρήγμα στον άξονα Βερολίνου–Παρισιού για τους δασμούς Τραμπ και τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε τη Δευτέρα (19/1) να αποτρέψει την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, καλώντας σε μια «ψύχραιμη» και μετρημένη αντίδραση απέναντι στις τελευταίες απειλές του Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμών.

Σύμφωνα με το Politico, η στάση αυτή ανέδειξε μια σαφή τακτική διαφοροποίηση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας ως προς τον χειρισμό της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες ήδη από τον επόμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Κυριακή (18/1) τις Βρυξέλλες να ενεργοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Μέσο Αντι-Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), το αποκαλούμενο «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ, ως απάντηση στις απειλές της Ουάσινγκτον.

Ο Μερτς, αντίθετα, τάχθηκε υπέρ μιας λιγότερο συγκρουσιακής προσέγγισης, αναγνωρίζοντας ότι ένας εμπορικός πόλεμος θα έπληττε ιδιαίτερα τη γερμανική, εξαγωγικού χαρακτήρα οικονομία, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι Βερολίνο και Παρίσι θα καταλήξουν τελικά σε κοινή γραμμή.

«Η Γαλλία επηρεάζεται από τους αμερικανικούς δασμούς σε διαφορετικό βαθμό απ’ ό,τι εμείς, και υπό αυτή την έννοια κατανοώ γιατί η γαλλική κυβέρνηση και ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμούν μια πιο σκληρή αντίδραση», δήλωσε ο Μερτς. «Ωστόσο, προσπαθούμε —και θα καταφέρουμε— να διαμορφώσουμε μια κοινή θέση» ενόψει της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ο Μακρόν υιοθετεί συχνά πιο επιθετική στάση απέναντι στον Τραμπ, χωρίς ωστόσο —όπως υποστηρίζουν— να έχει κινηθεί εξίσου δυναμικά για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης μέσω νέων εμπορικών συμφωνιών με άλλες περιοχές του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μακροχρόνια γαλλική αντίθεση στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με το μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής.

Ο Μερτς δήλωσε ότι σκοπεύει να επιδιώξει συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση και να μεταπείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ως προς τους δασμούς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι παραμένει εφικτή μια κοινή λύση που θα διασφαλίζει τη Γροιλανδία και θα αποτρέπει έναν εμπορικό πόλεμο.

«Από την εμπειρία των τελευταίων 12 μηνών γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ απειλεί επανειλημμένα με επιβολή δασμών», σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος. «Πολλές φορές το κάνει, αλλά εξίσου συχνά οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις τον οδηγούν στο να υπαναχωρεί. Αυτή ήταν η στρατηγική μου τους τελευταίους εννέα —ή οκτώ— μήνες από τότε που ανέλαβα καθήκοντα. Και θα συνεχίσω να την ακολουθώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

Σε πλήρη αντίθεση, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε πολύ πιο αιχμηρός απέναντι στις αμερικανικές απειλές.

«Καμία πίεση ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Σαββατοκύριακο. «Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενότητα και συντονισμό, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν. Θα διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Με αυτό το πνεύμα θα συνεργαστώ με τους Ευρωπαίους εταίρους μας».

Ο Μερτς, πάντως, δεν απέκλεισε την ευρωπαϊκή αντεπίθεση σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν τελικά στην επιβολή δασμών, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ρητά στο «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ.

«Διαθέτουμε μια σειρά εργαλείων και συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε. «Αν όμως χρειαστεί, θα το κάνουμε. Σε ποιο βαθμό και με ποια ένταση, αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις και τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης».

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