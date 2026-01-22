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Wall: Σε άνοδο για δεύτερη ημέρα μετά την γεωπολιτική αποκλιμάκωση - Aπώλειες 2% το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
23:22 - 22 Ιαν 2026

Wall: Σε άνοδο για δεύτερη ημέρα μετά την γεωπολιτική αποκλιμάκωση - Aπώλειες 2% το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές αυξήθηκαν στο αμερικανικό χρηματιστήριο την Πέμπτη 22/1, επεκτείνοντας τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η αποκλιμάκωση γεωπολιτικών ανησυχιών πυροδότησε ευρύ ράλι στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 306,78 μονάδων ή 0,63%, κλείνοντας στις 49.384,01 μονάδες. Ο δείκτης 30 μετοχών ανέκαμψε από τις απώλειες που σημείωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στην Ευρώπη. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,55% και έκλεισε στις 6.913,35 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,91% και διαμορφώθηκε στις 23.436,02 μονάδες, υποστηριζόμενος από κέρδη σε Nvidia, Microsoft και Meta Platforms. Στα υψηλά της συνεδρίασης, ο Dow βρέθηκε στο +530 μονάδες ή 1,1%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq κέρδισαν 0,9% και 1,2% αντίστοιχα.

Παρά τη μέτρια άνοδο του Dow για την εβδομάδα, οι άλλοι δύο βασικοί δείκτες των ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν αρνητική πορεία στο διάστημα αυτό. Ο S&P 500 έχει χάσει 0,4% και ο Nasdaq 0,3% μέχρι σήμερα.

Οι σημαντικοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν θα επιβάλει τελικά νέους δασμούς στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκά κράτη, που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, ενώ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, που επί εβδομάδες πιέζει για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη στο Truth Social ότι εκείνος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε «έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία». Αργότερα, μιλώντας στο CNBC, πρόσθεσε ότι «έχουμε ένα concept συμφωνίας» για το νησί του Αρκτικού Κύκλου.

«Όταν κοιτάζεις κάτω από την επιφάνεια της αγοράς και μακριά από τον S&P 500, που κυριαρχείται από τις ‘Magnificent Seven’ και τα μεγάλα mega-cap ονόματα στην κορυφή του δείκτη, φαίνεται ότι η αγορά δεν έχασε στιγμή», δήλωσε ο Eric Parnell, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Great Valley Advisor Group, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Οι μετοχές ήδη κινούνταν ανοδικά, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι δεν θα επιχειρήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία. Ο S&P 500, ο Dow και ο Nasdaq κατέγραψαν άνοδο άνω του 1%, ενώ ο δείκτης Russell 2000 των μικρών κεφαλαιοποιήσεων ενισχύθηκε περίπου 2% και σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό.

Αυτό σηματοδότησε σημαντική ανατροπή από την Τρίτη, όταν οι απειλές Τραμπ για δασμούς είχαν προκαλέσει το «sell America» φαινόμενο, με πίεση στις αμερικανικές μετοχές, το δολάριο και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

«Πολλές φορές τα λόγια που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης και ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος που επιδιώκεται, οπότε κάθε θόρυβος που δημιουργείται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας … συχνά αποδεικνύεται ευκαιρία αγοράς», πρόσθεσε ο Parnell. «Τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά».

Πετρέλαιο: Πτώση 2% από την αποκλιμάκωση των απειλών Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη περίπου κατά 2%, με το αμερικανικό αργό να πέφτει σε χαμηλό εβδομάδας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλιμάκωσε τις απειλές του προς τη Γροιλανδία και το Ιράν, και ενώ οι traders σταθμίζουν τις εξελίξεις για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετταξύ Ρωσίαας και Ουκρανίας.

Σε αυτό το κλίμα, το αργό τύπου West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1,26 δολάρια ή 2,1%, για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 59,36 δολάρια το βαρέλι. Το πετρέλαιο τύπου Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να χάνει 1,8% στα 64,06 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 23:39
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