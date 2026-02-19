ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
Επιχειρήσεις
10:31 - 19 Φεβ 2026

Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CarbonBorderAdjustmentMechanism – CBAM), καθώς και οι άμεσες επιπτώσεις του στο κόστος, τη συμμόρφωση και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Τετάρτη (18/2). 

Σκοπός της εκδήλωσης, με θέμα «CBAM και Ανταγωνιστικότητα: Το νέο πλαίσιο κόστους άνθρακα και οι επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις», ήταν η πλήρης αποσαφήνιση του νέου τοπίου, των κρίσιμων χρονοδιαγραμμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Μηχανισμό, αναδεικνύοντας παράλληλα τις στρατηγικές επιλογές που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις.

Στην ομιλία τουοΠρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη σημασία του νέου πλαισίου, σημειώνοντας ότι «ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα δεν είναι μια τεχνική ρύθμιση περιορισμένου ενδιαφέροντος αλλά ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδέεται άμεσα με την Πράσινη Συμφωνία, τη βιομηχανική πολιτική καιτο μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν στη μείωση των εκπομπών δε θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι εισαγόμενων προϊόντων, που παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα».

Στη συνέχεια, ο κ. Μπρατάκος εστίασε στις προκλήσεις για τις ελληνικές βιομηχανικές και εξαγωγικές επιχειρήσειςκαι ανέφερε ότι το CBAM σημαίνει νέο πλαίσιο κόστους, νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και νέες διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς για αυτές. «Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε τρία πράγματα. Πρώτον, στην υποχρέωση τεκμηρίωσης των “ενσωματωμένων” εκπομπών με στοιχεία από τους προμηθευτές. Δεύτερον, στην ανάγκη για συστήματα ιχνηλασιμότητας και αξιόπιστα δεδομένα που επηρεάζουν τις προμήθειες, τις συμβάσεις το κόστος διοίκησης. Και τρίτον, στο γεγονός ότι από το 2026 το ανθρακικό αποτύπωμα των εισαγωγών αποκτά άμεση “τιμή” μέσω της αγοράς πιστοποιητικών, μετατρέποντας τη συμμόρφωση σε καθαρά οικονομικό μέγεθος». Η πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι διπλή, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Από τη μία πλευρά, να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις. Από την άλλη, να μετατρέψουν τη μετάβαση αυτή σε ευκαιρία αναβάθμισης της παραγωγικής μας βάσης.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι η μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή επιλογή, η οποία όμως οφείλει να είναι δίκαιη, ρεαλιστικήκαι στηριγμένη σε επαρκή χρηματοδοτικά και τεχνικά εργαλεία, ώστε να μη χαθεί πολύτιμο παραγωγικό κεφάλαιο. «Πάγια θέση μας ως ΕΒΕΑ είναι ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση, αλλά να γίνει μοχλός επενδύσεων, καινοτομίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Με αυτή την πεποίθηση, είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε δίπλα σε όλα τα μέλη μας σε αυτή τη συγκυρία. Ως Επιμελητήριο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα θεσμικό πλαίσιο που συνδυάζει την περιβαλλοντική φιλοδοξία με την οικονομική βιωσιμότητα», υπογράμμισε.

Η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και της εφαρμογής CBAM πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων κ. Δημήτριο Μπουρίκο. Οι δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής, επαλήθευσης και συμμόρφωσης παρουσιάστηκαν από τον κ.Γιώργο Μοτσάκο, Project Manager του Φορέα Επαλήθευσης EMICERT. Ο συντονισμός της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον κ. Φάνη Ματσόπουλο, μέλος της Δ.Ε. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ifo: Στρατιωτικά αγαθά από την ΕΕ συνεχίζουν να καταλήγουν στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών
Ειδήσεις

ifo: Στρατιωτικά αγαθά από την ΕΕ συνεχίζουν να καταλήγουν στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών

ΧΑ: Η στήριξη του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση
Αναλύσεις

ΧΑ: Η στήριξη του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη για να συνεχιστεί η Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη για να συνεχιστεί η Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Μπρατάκος: Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη

NATO: Βλέπει τις ΑΠΕ ως κρίσιμο πυλώνα ασφάλειας, κόντρα στη γραμμή Τραμπ
Ειδήσεις

NATO: Βλέπει τις ΑΠΕ ως κρίσιμο πυλώνα ασφάλειας, κόντρα στη γραμμή Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Olympic Life η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ