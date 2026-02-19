Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος: Η νέα χρονιά ξεκινά με ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού τουρισμού

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία εξαιρετική χρονιά για τον κλάδο. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν στα 23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 4,6%.

«Ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει διαρκώς ότι μπορεί να πετυχαίνει υψηλές επιδόσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Το επόμενο στοίχημα δεν είναι μόνο η περαιτέρω αύξηση των μεγεθών, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών», επισημαίνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας Πολιτείας και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο του Υπουργείου Τουρισμού και πολύτιμο εταίρο στη μεγάλη εθνική υπόθεση που λέγεται ελληνικός τουρισμός.