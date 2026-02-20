Ο Kospi της Νότιας Κορέας σε νέο ιστορικό υψηλό... κόντρα στο ρεύμα

Ο Kospi της Νότιας Κορέας άγγιξε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή (20/2), χάρη στην άνοδο των ασφαλιστικών μετοχών και των αμυντικών εταιρειών.

Η Samsung Life Insurance κέρδισε πάνω από 3,59%, ενώ η Mirae Asset Securities σημείωσε άνοδο 3,69%. Στον αμυντικό κλάδο, η Hanwha Aerospace σημείωσε άνοδο 6,35%, ενώ η αντίστοιχη Firstec σημείωσε άνοδο 16,7%.

Ωστόσο, άλλες αγορές Ασίας-Ειρηνικού ήταν ως επί το πλείστον χαμηλότερες την Παρασκευή, αφού και οι τρεις κύριοι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιεσμένοι από την πτώση των μετοχών ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων και τις εντάσεις Ιράν-ΗΠΑ.

Οι προοπτικές για ένα χτύπημα στο Ιράν έχουν αυξηθεί, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα λάβει απόφαση για στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης τις επόμενες 10 ημέρες.

Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τα κέρδη τους ως αντίδραση σε αυτή την είδηση, με το αμερικανικό αργό να αυξάνεται κατά 0,53%, στα 66,78 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή. Το παγκόσμιο Brent κέρδισε 0,18%, στα 71,79 δολάρια.

Στην Ασία, οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ιαπωνίας, με τον γενικό πληθωρισμό για τον Ιανουάριο να υποχωρεί κάτω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας για πρώτη φορά μετά από 45 μήνες.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,29%, λόγω των μετοχών των εταιρειών κοινής ωφέλειας, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,3%.

Οι μετοχές της Sumitomo Pharma, μιας από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας, ήταν ασταθείς στις αρχές των συναλλαγών, ανεβαίνοντας έως και 6,81% πριν υποχωρήσουν πάνω από 11%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,5%, λόγω των μετοχών τεχνολογίας. Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παραμένουν κλειστές για τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε και κυμάνθηκε λίγο κάτω από το όριο.