Απώλειες στη Wall Street – Σε υψηλό εξαμήνου το πετρέλαιο λόγω εντάσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη (19/2), καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και παρακολουθούσαν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των United States και Iran.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έχασε 0,59% στις 49.367,64 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,43% στις 6.851,91 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ζημιές 0,31% στις 22.682,73 μονάδες.

Οι επενδυτές ρευστοποίησαν θέσεις σε μετοχές ιδιωτικών πιστώσεων, αφού η εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών αγορών και εναλλακτικών επενδύσεων Blue Owl Capital ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών, μετά την πώληση δανειακών στοιχείων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή πυροδότησε ανησυχίες για πιθανές ζημίες στον αδιαφανή τομέα των ιδιωτικών δανείων. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 6%, ενώ άλλοι όμιλοι όπως η Blackstone και η Apollo Global Management κατέγραψαν απώλειες 5%.

Πιέσεις δέχθηκε και ο κλάδος λογισμικού. Οι μετοχές της Salesforce υποχώρησαν πάνω από 1%, της Intuit πάνω από 2%, ενώ της Cadence Design Systems σχεδόν 3%.

Ο κλάδος έχει εξελιχθεί σε «αδύναμο σημείο» για την αγορά το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ανατρέψει τα δεδομένα στη βιομηχανία. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι πάνω από το 50% του εταιρικού λογισμικού θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την τεχνολογία. Στο αρνητικό κλίμα συνέβαλε και η πτώση άνω του 1% της Walmart, καθώς οι προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων, επισκιάζοντας τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Η Wall Street παρέμεινε σε επιφυλακή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αν θα προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής. «Ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι», δήλωσε κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης. «Ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες».

Τέλος, σημειώνεται ότι οι τιμές πετρελαίου άγγιξαν εξαμηνιαίο υψηλό στον απόηχο των εντάσεων ΗΠΑ–Ιράν και της απειλής κλιμάκωσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 2,26% στα 71,94 δολάρια το βαρέλι και το αργό πετρέλαιο κινήθηκε ανοδικά κατά 2,55% στα 66,72 δολάρια. Την Τετάρτη (18/2) είχε προηγηθεί ράλι, το οποίο πέρασε ανά διαστήματα ακόμη και το 4%.