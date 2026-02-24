Σερβία σε αγροτικό «μπλόκο»: Τρακτέρ κλείνουν τους δρόμους, τελεσίγραφο στην κυβέρνηση για τις εισαγωγές
17:50 - 24 Φεβ 2026

Σερβία σε αγροτικό «μπλόκο»: Τρακτέρ κλείνουν τους δρόμους, τελεσίγραφο στην κυβέρνηση για τις εισαγωγές

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχώρησαν οι αγρότες στη Σερβία, οι οποίοι εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται σε διαρκείς διαμαρτυρίες. Δεκάδες περιφερειακοί και τοπικοί οδικοί άξονες σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αποκλειστεί με τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 11 Φεβρουαρίου από γαλακτοπαραγωγούς της κεντρικής Σερβίας και σταδιακά επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές, με τη συμμετοχή πλέον περίπου 30 αγροτικών ενώσεων.

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών αποτελεί η επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Οι αγρότες ζητούν την απαγόρευση εισαγωγής σκόνης γάλακτος, η οποία –όπως καταγγέλλουν– χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για την παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, καθώς και την επιβολή υψηλών δασμών στα εισαγόμενα γαλακτοκομικά και στα προϊόντα κρέατος.

Εκπρόσωποι των αγροτών υποστηρίζουν ότι στη σερβική αγορά διοχετεύονται αγροτικά προϊόντα χαμηλής ποιότητας, γεγονός που συμπιέζει τις τιμές και καθιστά αδύνατη την ανταγωνιστική διάθεση των εγχώριων προϊόντων. Ως λύση προτείνουν την προσωρινή αναστολή των εισαγωγών έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση στην αγορά.

Το πρόβλημα των χαμηλών τιμών στο νωπό γάλα δεν είναι νέο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα επιδεινώθηκε, καθώς –σύμφωνα με τους παραγωγούς– δημιουργήθηκε πλεόνασμα εξαιτίας των αυξημένων εισαγωγών. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες γαλακτοβιομηχανίες είτε περιόρισαν είτε διέκοψαν την αγορά εγχώριου γάλακτος.

«Δεν ζητάμε επιδοτήσεις ή οικονομική ενίσχυση, αλλά μια προσωρινή παύση των εισαγωγών ώστε να ρυθμιστεί η αγορά και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν από τη δουλειά τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των γαλακτοπαραγωγών Μίλαν Πάγιτς.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αρχικά επιχείρησε να υποβαθμίσει τις κινητοποιήσεις, αφήνοντας αιχμές ότι εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Μετά τη γενίκευση των αποκλεισμών, κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, έπειτα από κυβερνητική παρέμβαση, οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες θα αυξήσουν σταδιακά τις ποσότητες ντόπιου γάλακτος που προμηθεύονται, επαναφέροντάς τες στα επίπεδα πριν από την κρίση. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ θα τοποθετηθεί ευδιάκριτη ένδειξη προέλευσης, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι πρόκειται για σερβική παραγωγή.

Οι αγρότες, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες «απόπειρα μηχανορραφίας και εξαπάτησης». Όπως επισημαίνουν, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι καταναλωτές θα επιλέξουν το φθηνότερο προϊόν, ακόμη κι αν είναι εισαγόμενο και χαμηλότερης ποιότητας, αντί για το ελαφρώς ακριβότερο εγχώριο.

Οι αγροτικές ενώσεις διαμηνύουν ότι οι αποκλεισμοί θα συνεχιστούν έως ότου ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

