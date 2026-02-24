Ευρωαγορές: Κλείσιμο με κέρδη καθώς οι δασμοί Τραμπ εφαρμόζονται στο αναμενόμενο 10%
20:04 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Τρίτη 24/2, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το νέο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο μετά την τελευταία κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,23% στις 629,14 μονάδες, αναστρέφοντας τις αρχικές απώλειες, ενώ τα σημαντικότερα περιφερειακά χρηματιστήρια παρουσίασαν μεικτές τάσεις. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: +0,12% στις 25.021,65 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: -0,04% στις 10.680,59 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: +0,26% στις 8.519,21 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,54% στις 18.189,50 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: -0,10% στις 46.651,72 μονάδες.

Ο τομέας των αυτοκινήτων, ένας από τους πιο ευαίσθητους σε δασμούς και εξαγωγικές πολιτικές, ηγήθηκε της ανόδου, κλείνοντας με άνοδο σχεδόν 2% την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κλείσει χαμηλότερα, καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντέδρασαν στην απειλή του Τραμπ για επιβολή νέου, γενικού δασμού 15% στις εισαγωγές στις ΗΠΑ με άμεση ισχύ. Αρχικά, ο πρόεδρος είχε ανακοινώσει σχέδιο επιβολής δασμού 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές, πριν αυξήσει το ποσοστό «στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο 15%».

Ωστόσο, όταν οι δασμοί εφαρμόστηκαν την Τρίτη, ήταν στο 10%. Σημείωμα από τις Αμερικανικές Τελωνειακές Αρχές (U.S. Customs and Border Protection), που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα το βράδυ, ανέφερε ότι οι προσωρινοί δασμοί Section 122 θα επιβάλλουν «επιπλέον δασμό 10% ad valorem σε εισαγόμενα προϊόντα από κάθε χώρα για διάστημα 150 ημερών, εκτός αν υπάρχει ειδική εξαίρεση».

Δεν είναι σαφές αν οι δασμοί θα εφαρμοστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν η πρώτη χώρα που έκλεισε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ πέρυσι, μετά την πλήρη εφαρμογή του λεγόμενου καθεστώτος αμοιβαίων δασμών από τον Τραμπ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφάλισε δασμό 10% βάσει της συμφωνίας — το χαμηλότερο ποσοστό που χορηγήθηκε από τον Λευκό Οίκο σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο — γεγονός που σημαίνει ότι έχει περισσότερα να χάσει σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο επικείμενος δασμός 15%.

«Αναγνωρίζω την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει η τελευταία ανακοίνωση των ΗΠΑ, αλλά είμαι πλήρως επικεντρωμένος στην προστασία των επιχειρήσεων και του βρετανικού κοινού, και όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές», δήλωσε ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Peter Kyle, τη Δευτέρα.

«Γι’ αυτό μίλησα με τον Αμερικανό ομόλογό μου, Jamieson Greer, για να εκφράσω τις ανησυχίες μου σχετικά με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις εδώ και την ανάγκη τήρησης της υπάρχουσας συμφωνίας».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για τους νέους δασμούς του Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι θα μπορούσαν να απειλήσουν τις εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Αργότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε τη διαδικασία κύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ που είχε συμφωνηθεί πέρυσι το καλοκαίρι.

Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν την Τρίτη, μετά την πτώση τους την προηγούμενη ημέρα, με τις μετοχές λογισμικού να ανακάμπτουν από τις επίμονες ανησυχίες για τις διαταραχές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα εμπορική πολιτική.

Σε εταιρικά νέα, η βρετανική τράπεζα Standard Chartered ανακοίνωσε τα πλήρη αποτελέσματα χρήσης της Τρίτης. Παρά την άνοδο του προ φόρων κέρδους κατά 16% σε ετήσια βάση, αυτό διαμορφώθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από το αναμενόμενο, στα 6,96 δισ. δολάρια. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1% στα 11,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την εκτίμηση αναλυτών της LSEG.

Η τράπεζα εκτίμησε ότι το 2026 τα λειτουργικά έσοδα θα βρίσκονται στο χαμηλό όριο του εύρους πρόβλεψης 5%-7% ανάπτυξης. Το 2025, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν 6% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 20,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Οι μετοχές της Standard Chartered έκλεισαν με πτώση 1,5%.

