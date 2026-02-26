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Ο Nikkei 225 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 59.000 μονάδες
Χρηματιστήρια
10:26 - 26 Φεβ 2026

Ο Nikkei 225 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 59.000 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε νέο ρεκόρ την Πέμπτη, τροφοδοτούμενος από το «Takaichi trade», ενώ οι ευρύτερες αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο κυρίως μετά την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,1%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 59.199,31 μονάδων, επεκτείνοντας το σερί των νικηφόρων υψηλών ρεκόρ σε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο ευρύτερος Topix πρόσθεσε 1,45%, καταγράφοντας επίσης νέα κορύφωση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται, καθώς η ιαπωνική κυβέρνηση διόρισε τον Ayano Sato του Πανεπιστημίου Aoyama Gakuin και τον Toichiro Asada του Πανεπιστημίου Chuo ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, αμφότεροι με ήπιες πολιτικές θέσεις, οι οποίες ευθυγραμμίζονται και με την προσέγγιση της πρωθυπουργού Sanae Takaichi.

Οι δύο θα διαδεχθούν τα απερχόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας Asahi Noguchi και Junko Nakagawa, των οποίων οι θητείες λήγουν στα τέλη Μαρτίου και τον Ιούνιο αντίστοιχα.

Οι ιαπωνικές μετοχές έχουν φτάσει σε πολλά ιστορικά υψηλά πρόσφατα, ενισχυμένες από το λεγόμενο «Takaichi trade», καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι πολιτικές της νέας πρωθυπουργού που είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη - οι οποίες θεωρούνται ως επέκταση των Abenomics - θα ενισχύσουν τις μετοχές, ενώ παράλληλα θα πιέσουν το γεν μέσω χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής και αυξημένων δημοσιονομικών δαπανών.

Στα άλλα χρηματιστήρια της περιοχής, ο Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 1,65%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,57%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,8%, φτάνοντας επίσης σε ιστορικό υψηλό στις πρώτες συναλλαγές.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,62%, ενώ ο CSI 300 έχασε 0,2%.

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