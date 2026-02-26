Τουρισμός: Το 2025 έβαλε ψηλά τον πήχη - Οι παράγοντες που κρίνουν τη σεζόν

Να σημειωθεί ότι ήδη τα μηνύματα από τη Γερμανία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εκεί η οικονομία, είναι θετικές. Χαρακτηριστικά με βάση όσα ανέφερε ενημέρωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με αφορμή δύο σημαντικές περιφερειακές εκθέσεις τουρισμού στη Γερμανία. Πρόκειται για τη CMT Στουτγκάρδης (17 με 28 Ιανουαρίου) και τη Reisen & Caravaning Αμβούργου (5 με 8 Φεβρουαρίου), αναμένεται περαιτέρω ένταση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία, ειδικά, προς την Κρήτη. Έτσι με βάση στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που συμμετείχαν στις αυτές Εκθέσεις, αναμένεται ενίσχυση των ροών.

Να σημειωθεί ότι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε Περίπτερο για την Περιφέρεια Κρήτης, εκπρόσωποι της οποίας παρουσίασαν σε πλήθος tour operators, ταξιδιωτικών γραφείων, δημοσιογράφων, bloggers και ενδιαφερομένων τουριστών, προτάσεις για οργανωμένα «πακέτα» και άλλες δραστηριότητες, όπως περιπατητικές περιηγήσεις, ποδηλατικές διαδρομές, ορεινές αναβάσεις και καταδυτικές εμπειρίες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να γευθούν παραδοσιακά κρητικά προϊόντα.

Τάσεις στη Γερμανική αγορά

Τα βασικότερα συμπεράσματα από τις επαφές και συζητήσεις ήταν ότι:

· Το τουριστικό ρεύμα από τη Γερμανία αλλά και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

· Υπάρχει έδαφος για προσέγγιση και προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από αρκετές περιφερειακές πόλεις της Γερμανίας, που αποτελούν δυναμικές αγορές, εν μέρει ανεξερεύνητες.

· Η Κρήτη ως προορισμός προσφέρεται για όλες τις εποχές του χρόνου.

· Οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού βρίσκουν απήχηση σε όλες τις ηλικίες.

Στη φετινή CMT συμμετείχαν 1.600 εκθέτες και την επισκέφθηκαν 260.000 επισκέπτες, ενώ στη Reisen & Caravaning μετείχαν 440 εκθέτες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 65.000 επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι, φέτος το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει fam trip Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων και δημοσιογράφων σε όλη την Κρήτη από 7 μέχρι 14 Νοεμβρίου με στόχο να προβληθούν επιμέρους περιοχές και προορισμοί του νησιού καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα προετοιμάζει Ελληνο-Γερμανικό Φόρουμ Τουρισμού όπου θα αναδειχθούν τα σχεδιαζόμενα αναπτυξιακά έργα στο πεδίο του τουρισμού, ο στόχος της 12μηνης διάρκειας του τουριστικού προϊόντος και η σημασία των εναλλακτικών επιλογών δραστηριοτήτων, όπως ο συνδυασμός υπηρεσιών υγείας και τουρισμού.

Η Γερμανική οικονομία

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ, με τίτλο «Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα», η οικονομία της Γερμανίας αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,1%, έναντι πρόβλεψης 1,2% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 0,9% του ΔΝΤ. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 1,0%, όπως και το 2025.

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Γερμανία περίπου 3,8 δισ. ευρώ το 2025 (16% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα) αυξημένα κατά +2,2% σε σύγκριση με το 2024 (3,7 δισ. Ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια της Γερμανίας για το σύνολο του 2025 παρουσίασαν αύξηση +5,8% σε σχέση με το 2024.

Τα “βαρόμετρα”

Συνολικά, τη διατήρηση της ανθεκτικότητας και των αναπτυξιακών παραγόντων στην παγκόσμια οικονομία το 2026, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τον εμπορικό προστατευτισμό, υπογραμμίζει η περιοδική έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα».

Με βασικούς παράγοντες την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ – με υψηλό έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων και την ενίσχυση της κατανάλωσης λόγω της ανόδου των χρηματιστηριακών αξιών (wealth effect), το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος σταδιακού εξορθολογισμού των αγορών.

Παρά τους αυξημένους κινδύνους χρηματοοικονομικών ανισορροπιών και τις γεωπολιτικές πιέσεις που οδηγούν σε ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, οι κύριες αγορές του ελληνικού τουρισμού εμφανίζουν ανθεκτικότητα. Εξάλλου, η εκτιμώμενη μείωση των τιμών ενέργειας κατά -4,5% – με άμεση επίδραση στο κόστος μεταφορών – σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαμορφώνουν προοπτικές συγκρατημένης αισιοδοξίας για τις οικονομίες των αγορών εισερχόμενου τουρισμού το 2026.

Ανασκόπηση 2025: ανθεκτικότητα απέναντι στον προστατευτισμό

Όπως αναφέρεται, το 2025 σημαδεύτηκε από την νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, με την επιβολή δασμών σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του 1950. Παρά το γεγονός ότι οι δασμοί (effective tariff) στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Κίνα έφτασαν στο 37,1%, το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε κατά +3,6% και η παγκόσμια οικονομία κατά +3,2%.

Αυτή η ανθεκτικότητα οφείλεται στον συνδυασμό της μεγάλης αύξησης των χρηματιστηριακών αξιών, της υποτίμησης του δολαρίου και της έντονα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής των ΗΠΑ, παράγοντες που υπεραντιστάθμισαν τις αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών φραγμών στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες αντιστάθμισαν αποτελεσματικά τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορικού προστατευτισμού, επιτρέποντας στην Κίνα (+5,0%), στις ΗΠΑ (+2,0%) και στην ΕΕ-20 ​​(+1,3%) να ξεπεράσουν τις αρχικές προσδοκίες ανάπτυξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τους αυξημένους δασμούς, και η Κίνα και η ΕΕ-20 αύξησαν τις εξαγωγές τους προς ΗΠΑ κατά +4,4% και +1,7% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις επιδόσεις εντός της Ευρώπης, το 2025 σημειώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις, με χώρες όπως η Ιρλανδία (+14,2%), η Κύπρος (+3,7%) και η Ισπανία (+2,7%) να ηγούνται, ενώ η Γερμανία (+0,20%), η Γαλλία (+0,57%) και η Ιταλία (+0,5%) κατέγραψαν χαμηλότερους ρυθμούς.

Προβλέψεις ανάπτυξης παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2026

Κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της πορείας της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 αναμένεται να είναι οι ακόλουθοι:

1. Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ: Το έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ προβλέπεται να ανέλθει στο -7,8% του ΑΕΠ ενισχύοντας την ζήτηση στην οικονομία των ΗΠΑ και, κατ’ επέκταση, παγκοσμίως.

2. Νομισματική πολιτική και χρηματιστήρια: Αναμένονται δύο ή περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από τη FED, ενώ ο δείκτης S&P 500 ενδέχεται να προσεγγίσει τις 7.500 έως 8.000 μονάδες, ενισχύοντας την κατανάλωση λόγω αυξημένου πλούτου (wealth effect).

3. Δασμολογική πολιτική ΗΠΑ: Η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ την Ημέρα της Ελευθερίας (Liberation Day), συνοδεύτηκε από επιβολή νέων δασμών από τον Πρόεδρο. Καθώς οι νέοι αυτοί δασμοί θα πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο εντός 150 ημερών, η σχετική αβεβαιότητα παρατείνεται.

4. Ενέργεια και άμυνα στην Ευρώπη: Η Ευρώπη έχει δημιουργήσει νέες αλυσίδες προμήθειας φυσικού αερίου μετά την παύση προμήθειάς του από τη Ρωσία. Οι τιμές πετρελαίου και αερίου προβλέπεται να μειωθούν κατά -4,5%. Παράλληλα, λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να διπλασιαστούν από 1,5% σε περισσότερο από 3,0% του ΑΕΠ.

5. Επενδύσεις: Η εντατικοποίηση των έργων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που λήγει εντός του 2026, θα αποτελέσει καταλύτη για αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Κίνδυνοι

Παρά το θετικό βασικό σενάριο, επισημαίνεται από την έκθεση, ότι ο συνδυασμός επεκτατικών πολιτικών και πολύ υψηλών χρηματιστηριακών αποτιμήσεων, ενέχει τον κίνδυνο μιας σοβαρής παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης εάν η κατάσταση οδηγήσει σε μη διαχειρίσιμες “φούσκες”. Στους κινδύνους θα πρέπει να συνυπολογιστούν ενδεχόμενες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Οι εκτιμήσεις για τις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα

Ως προς τις εξελίξεις και τις προοπτικές στις οικονομίες ορισμένων κύριων αγορών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, εκτιμάται διαφοροποιημένη εικόνα για το 2026 ως εξής:

Ευρωζώνη (ΕΕ-20 )

Η οικονομία της ΕΕ-20 αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4%. Η εκτίμηση αυτή υπερβαίνει τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1,2%) και του ΔΝΤ (1,1%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 1,2%, όπως και το 2025.

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ περίπου 9,9 δισ. ευρώ το 2025 (41,7% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα) αυξημένα κατά +4,0% σε σύγκριση με το 2024 (9,5 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια των χωρών της Ευρωζώνης για το σύνολο του 2025 παρουσίασαν αύξηση +3,8% σε σχέση με το 2024.

Δομικά προβλήματα

Πάντως, ο κόσμος του τουρισμού έχοντας βαθιά επίγνωση των δομικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζει ο κλάδος "κρατά μικρό καλάθι". Χαρακτηριστική η αναφορά του προέδρου του ΙΟΒΕ Γιάννη Ρέτσου και επικεφαλής των Electra hotels & resorts, κατά την παρουσίαση της έκθεσης του ΙΟΒΕ για την οικονομία για Δ΄ Τρίμηνο του 2025 για "θύελλες" που έρχονται. Ο κ. Ρέτσος αφού τόνισε ανάγκη επαγρύπνησης και έστω και την τελευταία στιγμή χάραξης στρατηγικού σχεδίου προέβλεψε ότι σταδιακά επέρχεται "επιπεδοποίηση" των επιδόσεων του κλάδου, καθώς από το 2013 καταγράφει ρεκόρ.

Προφανώς ο κ. Ρέτσος όπου και άλλοι παράγοντες προτάσσουν την ανάγκη θωράκισης της τουριστικής οικονομίας έναντι των μεγάλων ρίσκων που φέρνουν πέρα από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι ελλείψεις υποδομών, η απουσία στρατηγικής αειφορίας, το πληθωριστικό περιβάλλον.

Τι άφησε το 2025;

Στο μεταξύ, τον “πήχη” ψηλά έθεσε το 2025 για την τουριστική βιομηχανία της χώρας καθώς τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης των 23,6 δισ. ευρώ ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 2 εκατ. τουρίστες, προσεγγίζοντας στο σύνολο τους έτους, τα 38 εκατ. επισκέπτες.

Η ποιότητα, το ζητούμενο

Και πάλι, βέβαια, το 2025 η χώρα ενίσχυσε τις αφίξεις σε μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τις εισπράξεις κάτι που δείχνει ότι θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον στην “ποιότητα” ώστε να κρατήσει ένα αειφορικό πρόσημο για τον κλάδο. Έτσι, κατά το έτος 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.695,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.890,9 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%.

Οι βασικές αγορές

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.853,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.842,0 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση των αφίξεων η Γερμανία παρέμεινε η πρώτη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με την ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνει περαιτέρω το προηγούμενο έτος κατά 10,2% και να διαμορφώνεται σε 5,95 εκατ. ταξιδιώτες. Ανοδικά κατά 7,6% κινήθηκε και η βρετανική αγορά, η οποία ήταν η δεύτερη σε αφίξεις για την χώρα μας. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες έφτασαν το 2025 τα 4,89 εκατ. επισκέπτες.

Η Γαλλία από την άλλη συνέχισε την πτωτική πορεία που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, με την ταξιδιωτική κίνηση να εμφανίζει πτώση κατά 0,5% στο σύνολο του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε 1,98 εκατ. ταξιδιώτες. Μάλιστα οι Ιταλοί ταξιδιώτες, που εδώ και καιρό εμφανίζουν έντονα ανοδικές τάσεις, ξεπέρασαν σε απόλυτο αριθμό τους Γάλλους επισκέπτες της χώρας. Με άνοδο 8,6% στο σύνολο του 2025, αφίχθησαν στην χώρα μας 2,2 εκατ. επισκέπτες από την Ιταλία.

Τέλος ρυθμούς φάνηκε να ρίχνει και η αμερικανική αγορά, η οποία μεταπανδημικά στήριξε σθεναρά το αναπτυξιακό αφήγημα του κλάδου, μέσω και της αεροπορικής συνδεσιμότητας που πολλαπλασιάστηκε. Το 2025 ωστόσο η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ ενισχύθηκε οριακά έναντι της προηγούμενης χρονιάς - 0,2% - με τους Αμερικανούς επισκέπτες της χώρας να φτάνουν τα 1,55 εκατ.

Οι αγορές στόχοι για τη συνέχεια

Οι προαναφερθείσες αλλαγές επηρέασαν μερικώς και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, με τα συμπεράσματα να αποκαλύπτουν τις αγορές στις οποίες θα πρέπει να στοχεύσει η χώρα για να επιτύχει την ποιοτική κι όχι ποσοτική ενίσχυση της εν λόγω δραστηριότητας.

Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ για παράδειγμα προκύπτει ότι οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, παρότι η ταξιδιωτική κίνηση ήταν ενισχυμένη κατά 10%.

Αντίστοιχα οι εισπράξεις από τους Ιταλούς επισκέπτες που όπως προαναφέρθηκε πολλαπλασιάστηκαν το 2025 έφτασαν τα 1,28 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 5,1%. Ακόμα κι έτσι όμως, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εισπράξεις από την γαλλική αγορά, παρότι οι αφίξεις από την τελευταία εμφάνισαν μείωση. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία, αυξήθηκαν κατά 5,9% φτάνοντας τα 1,33 δισ. ευρώ.

Τέλος, την δυναμική της και από άποψη εισπράξεων διατήρησε η Βρετανική αγορά, που παραδοσιακά εμφανίζει υψηλή μέση δαπάνη. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνισαν άνοδο 18,5% φτάνοντας τα 3,74 δισ. ευρώ και κινούμενες οριακά χαμηλότερα έναντι της γερμανικής αγοράς.

Αντίστοιχα οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1,72 δισ. ευρώ, παρότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι.

Η κυβέρνηση

Στο μεταξύ, όπως είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στα βραβεία «Greek Hotel of the Year 2026», «σταθερός μας στόχος παραμένει η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Μαζί με τον ξενοδοχειακό κλάδο διαμορφώνουμε έναν τουρισμό σύγχρονο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό, που δημιουργεί ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και και αποτελεί ισχυρό πρεσβευτή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.»

Η Υπουργός αναφέρθηκε στα νέα ιστορικά ρεκόρ του 2025 για τον ελληνικό τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν θεαματική αύξηση των εισπράξεων, με ρυθμό μάλιστα σημαντικά υψηλότερο από εκείνον των αφίξεων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής μας προσφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς και «πλάγιους» μήνες, που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται πλέον σε προορισμό για όλο τον χρόνο.

Η κα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη συμβολή του ξενοδοχειακού κλάδου στη διαρκή αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στην ποιότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τουρισμό.

Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία έρχεται ως αποτέλεσμα συντεταγμένης κυβερνητικής στρατηγικής, η οποία αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία του τουρισμού για την πρόοδο της χώρας μας.

Αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και την διασφάλιση των όρων υγιούς ανταγωνισμού στον χώρο της φιλοξενίας με ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, μέσω της ανάπτυξης τωνειδικών μορφών τουρισμού και επενδύσεων σε υποδομές, όπως μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα και κέντρα ιαματικού τουρισμού, με στόχο τον δωδεκάμηνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα και μια γεωγραφικά πιο ισόρροπη ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε, «προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τουριστικής προβολής, με τον επανασχεδιασμό του VisitGreece.gr και τη δημιουργία εξειδικευμένων πλατφορμών προβολής θεματικών μορφών τουρισμού.»

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, μέσα από την ενίσχυση τη τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η ελληνική φιλοξενία είναι βασικό συστατικό της ισχυρής εικόνας και ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού και κύριο συγκριτικό μας πλεονέκτημα διεθνώς. «Θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά με πνεύμα συνεργασίας και κοινό προσανατολισμό

ώστε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τον ξενοδοχειακό κλάδο και συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό. Για να αναδείξουμε την Ελλάδα σε παγκόσμιο πρότυπο ποιοτικής φιλοξενίας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».