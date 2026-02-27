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Ασιατικές αγορές: Υποτονικό κλίμα μετά τη «βουτιά» της Nvidia στη Wall Street
Χρηματιστήρια
09:15 - 27 Φεβ 2026

Ασιατικές αγορές: Υποτονικό κλίμα μετά τη «βουτιά» της Nvidia στη Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν μεικτά την Παρασκευή (27/2), αφού οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι μετοχές της Nvidia κατέρρευσαν παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία της κέρδη.  

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,6%, ενώ ο Topix διαπραγματεύτηκε αμετάβλητος. Ο βασικός ιαπωνικός δείκτης έφτασε τις 59.000 μονάδες για πρώτη φορά την Πέμπτη πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 1,1%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,35%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,68%, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,49%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος στις πρώτες συναλλαγές.

Οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές υποχώρησαν στις αρχές της συνεδρίασης. Η SK Hynix, βασικός προμηθευτής μνημών υψηλού εύρους ζώνης (HBM) για τη Nvidia, κατέγραψε πτώση άνω του 2%. Η Samsung Electronics, μακροχρόνιος συνεργάτης της Nvidia επί δεκαετίες, υποχώρησε κατά 0,69%.

Η SoftBank Group, σημαντικός επενδυτής σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε πτώση άνω του 3%.

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε μετά τα τελευταία αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia και της εταιρείας λογισμικού Salesforce, τα οποία δεν κατάφεραν να ενισχύσουν τη γενικότερη αγορά.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς έχασε 0,54% και έκλεισε στις 6.908,86 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 1,18% κλείνοντας στις 22.878,38 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 17,05 μονάδες ή 0,03%, κλείνοντας στις 49.499,20 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση άνω του 5%, παρότι η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο. Η μετοχή κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της από τον Απρίλιο. Άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, όπως οι Broadcom, Lam Research, Western Digital και Applied Materials, επίσης υποχώρησαν.

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