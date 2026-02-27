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Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές: Swiss Re με κέρδη-ρεκόρ, πίεση σε τράπεζες και τεχνολογία
Χρηματιστήρια
19:52 - 27 Φεβ 2026

Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές: Swiss Re με κέρδη-ρεκόρ, πίεση σε τράπεζες και τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 27/2 με μεικτή εικόνα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων στο τέλος της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,10% στις 633,84 μονάδες. Οι περισσότεροι κλάδοι κινήθηκαν θετικά, ωστόσο τα βασικά χρηματιστήρια της περιοχής παρουσίασαν διαφοροποιημένη εικόνα. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: +0,09% στις 25.312,11 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: +0,59% στις 10.910,55 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: -0,47% στις 8.580,75 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,73% στις 18.360,80 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: -0,46% στις 47.209,89 μονάδες.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που ανακοίνωσαν αποτελέσματα ήταν οι BASF, Swiss Re, Holcim, International Airlines Group (IAG) και Amadeus IT Group.

Η ασφαλιστική Swiss Re ανακοίνωσε κέρδη 4,8 δισ. δολαρίων για το 2025, αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα «υψηλότερα στην ιστορία της», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Andreas Berger.

Η εταιρεία απέδωσε τα αποτελέσματα στη «πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων, στις ισχυρές αποδόσεις επενδύσεων και στη χαμηλή δραστηριότητα μεγάλων ζημιών εκτός του πρώτου τριμήνου». Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,5 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της έκλεισε με άνοδο 3,8%.

Οι μετοχές της Barclays στο Λονδίνο υποχώρησαν κατά 4,5%, μετά από πληροφορίες ότι η βρετανική τράπεζα είχε έκθεση ύψους 600 εκατ. λιρών (809 εκατ. δολάρια) προς τη δοκιμαζόμενη εταιρεία στεγαστικών δανείων Market Financial Solutions (MFS).

Η Banco Santander φέρεται επίσης να είχε χρηματοδοτήσει τη MFS, η οποία ειδικεύεται σε δάνεια-γέφυρα και buy-to-let στεγαστικά. Η μετοχή της Santander υποχώρησε κατά 0,4%. Η MFS υπήχθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε διαδικασία αφερεγγυότητας σε βρετανικό δικαστήριο.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία ανακοίνωσαν δεδομένα πληθωρισμού, ενώ δημοσιεύθηκαν στοιχεία ανεργίας από Γερμανία και Γαλλία, καθώς και στοιχεία για τις τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Βρετανία, το ενδιαφέρον στράφηκε στην αναπληρωματική εκλογή στην περιφέρεια Gorton and Denton στο Greater Manchester, όπου το Πράσινο Κόμμα επικράτησε, ανατρέποντας μεγάλη πλειοψηφία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Το Reform UK κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ οι Labour Party υποχώρησαν στην τρίτη, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τον πρωθυπουργό Keir Starmer.

Στις ΗΠΑ, τα futures των μετοχών υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα τελευταία αποτελέσματα της Nvidia δεν κατάφεραν να στηρίξουν την ευρύτερη αγορά. Πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές λογισμικού, όπως των Salesforce και Microsoft. Οι αμερικανικοί δείκτες κινούνταν σε αρνητικό έδαφος στις συναλλαγές της Παρασκευής.

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