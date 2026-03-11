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Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
18:57 - 11 Μαρ 2026

Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες έκλεισαν σήμερα, Τετάρτη (11/3), οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.  

Έτσι, ο Stoxx 600 τερμάτισε στις 601,10 μονάδες με απώλειες 0,83%, με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και τους περισσότερους τομείς να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γαλλικός CAC έκλεισε στις 8.041,81 μονάδες με χασούρα 0,19%, ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με ζημιά 0,57% στις 10.353,26 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,22% στις 23.643,70 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με απώλειες 0,90% στις 44.794,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έχασε 0,52%, κλείνοντας στις 17.353,90 μονάδες.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε χαμηλότερα, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα μάκρο, όπως τα στοιχεία του πληθωρισμού.

Εταιρικά αποτελέσματα

Πίσω στις ευρωπαϊκές αγορές, στα επιμέρους στοιχεία, ξεχώρισε σήμερα η γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall, η οποία ανακοίνωσε πωλήσεις 9,94 δισεκατομμυρίων ευρώ και κέρδη 1,68 δισεκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρο το έτος, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε «ιδανική θέση για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυραύλων» που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο με το Ιράν.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι η «αύξηση δαπανών για αναπλήρωση πυραύλων και αεράμυνα είναι αναπόφευκτη» λόγω της σύγκρουσης.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι μετοχές της Rheinmetall υποχώρησαν κατά 7,5%.

Παράλληλα, η πολυτελής αυτοκινητοβιομηχανία Porsche ανακοίνωσε σχέδια για μείωση κόστους και διεύρυνση της γκάμας προϊόντων μετά από μια «προκλητική» χρονιά το 2025, κατά την οποία η γερμανική εταιρεία αναθεώρησε τέσσερις φορές τις προβλέψεις της. «Θα απλοποιήσουμε τη δομή διαχείρισης, θα μειώσουμε τις ιεραρχίες και θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Michael Leiters.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν περίπου 0,6%, αναιρώντας προηγούμενα κέρδη.

Ο όμιλος Inditex, ιδιοκτήτης της Zara, αντιστάθηκε στην γενική πτωτική τάση, με τις μετοχές του να ενισχύονται κατά 1,4% μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου σήμερα το πρωί.

Τα κέρδη της εταιρείας ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με όλες τις μάρκες της να καταγράφουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι, παρά την υποτονική πορεία των πωλήσεων τον Δεκέμβριο.

«Τα σημερινά αποτελέσματα αποδεικνύουν τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της Inditex», σχολίασε η αναλύτρια Mamta Valechha από την Quilter.

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