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Ευρωαγορές σε άνοδο αλλά βουτιά στις αμυντικές μετοχές εν μέσω ελπίδων για ειρήνη στην Ουκρανία
Χρηματιστήρια
19:36 - 10 Απρ 2026

Ευρωαγορές σε άνοδο αλλά βουτιά στις αμυντικές μετοχές εν μέσω ελπίδων για ειρήνη στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στην Ευρώπη έκλεισαν με άνοδο την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την πιθανότητα επιτυχών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,37% στις 614,84 μονάδες, με τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να κινούνται ανοδικά. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: +0,20% στις 23.855,19 μονάδες
  • Γαλλικός CAC 40: +0,17% στις 8.259,60 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE 100: -0,03% στις 10.600,53 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,59% στις 47.609,36 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,55% στις 18.204,30 μονάδες
  • Πορτογαλικός PSI: -0,28% στις 9.458,20 μονάδες

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές υποχώρησαν απότομα, μετά από ένδειξη του επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας με τη Ρωσία ότι μια λύση στη σύγκρουση μπορεί να βρίσκεται κοντά.

Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία όπλων, έκλεισε με πτώση 5,9%, ενώ η κατασκευάστρια αρμάτων Renk υποχώρησε κατά 3,9% και η Hensoldt, εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας και επιτήρησης, έκλεισε επίσης με πτώση 5,9%. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η σουηδική Saab (-2,2%) και η βρετανική BAE Systems (-3,3%).

Ο Kyrylo Budanov, πρώην στρατιωτικός αξιωματούχος πληροφοριών και στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να πλησιάζουν σε συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό». Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε στο 2,8% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά δεδομένα.

«Η σημαντική αύξηση στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων ωθεί τον πληθωρισμό ανοδικά», δήλωσε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. «Ειδικά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν αυξηθεί έντονα για τους καταναλωτές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν».

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,3%, λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου.

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