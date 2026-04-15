Ανοδικές τάσεις στην Ασία εν μέσω διεργασιών για συμφωνία στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι βρίσκεται υπό συζήτηση ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «η άλλη πλευρά έχει επικοινωνήσει μαζί μας» και ότι «επιθυμεί έντονα μια συμφωνία».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 58.206,50 μονάδες, ο S&P/APS της Αυστραλίας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,09% στις 8.978,70 μονάδες και ο Kopsi σημείωσε ράλι 2,07% στις 6.091,22 μονάδες.
Τέλος, στην Κίνα, ο CSI έκλεισε με ήπια κέρδη 0,03% στις 4.028,05 μονάδες, ο SZSE Component βυθίστηκε 1,05% στις 14.486,18 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 0,41% στις 25.979,00 μονάδες.