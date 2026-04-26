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Wall Street: Εβδομάδα make or break για το ράλι των Big Tech
Χρηματιστήρια
21:20 - 26 Απρ 2026

Wall Street: Εβδομάδα make or break για το ράλι των Big Tech

Reporter.gr Newsroom
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Αυτή την εβδομάδα, το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, καθώς τα οικονομικά τους αποτελέσματα αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό δείκτη για τη μελλοντική πορεία των αγορών. Με συνολική αποτίμηση που αγγίζει τα 16 τρισ. δολάρια, οι μεγάλοι όμιλοι καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική ανάπτυξή τους μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν αποτελέσει βασικό μοχλό για την άνοδο του S&P 500 σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Η ισχυρή τους θέση στην αγορά και οι προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενισχύσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρίσκονται οι Alphabet, Microsoft, Amazon και Meta, με την Apple να ακολουθεί, καθώς οι εταιρείες αυτές συγκεντρώνουν περίπου το 25% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του δείκτη S&P 500. Αυτό καθιστά τις επιδόσεις τους καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση της αγοράς.

Η πρόσφατη άνοδος των μετοχών της λεγόμενης «Magnificent Seven» ήρθε μετά από μια περίοδο έντονων πιέσεων στις αρχές του έτους, όταν οι επενδυτές ανησύχησαν για το υψηλό κόστος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διόρθωση στις τιμές, ωστόσο, δημιούργησε πιο ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης, οδηγώντας σε επάνοδο των τοποθετήσεων.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα του cloud computing συνεχίζει να ενισχύει τις προοπτικές αύξησης των εσόδων, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία. Παρ’ όλα αυτά, το αυξημένο κόστος επενδύσεων παραμένει βασική ανησυχία για τις αγορές, λόγω της πίεσης που ασκεί στις ταμειακές ροές.

Οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις προβλέψεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο του έτους, καθώς και στο κατά πόσο οι μεγάλες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη θα μετατραπούν τελικά σε σταθερή και διατηρήσιμη κερδοφορία.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 08:51
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