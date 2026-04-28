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Μεικτό πρόσημο για τις ευρωαγορές εν μέσω γεωπολιτικού αναβρασμού, OPEC και Ιράν
Χρηματιστήρια
19:42 - 28 Απρ 2026

Μεικτό πρόσημο για τις ευρωαγορές εν μέσω γεωπολιτικού αναβρασμού, OPEC και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με πτώση την Τρίτη 28/4, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την απάντηση της Ουάσιγκτον στις προτάσεις ειρήνης του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον OPEC.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση αποτέλεσε πλήγμα για τον οργανισμό που συντονίζει την παραγωγή μεταξύ πολλών από τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς παγκοσμίως, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος το απόγευμα, με το επενδυτικό κλίμα να παραμένει υποτονικό. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,37% στις 606,58 μονάδες, με όλους σχεδόν τους κλάδους να τερματίζουν σε αρνητικό πρόσημο. Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

  • Γερμανικός DAX: -0,18% στις 24.040,29 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: -0,46% στις 8.104,09 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: +0,11% στις 10.332,79 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,46% στις 17.774,90 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,77% στις 48.040,24 μονάδες

Σε μια ημέρα με έντονη εταιρική δραστηριότητα, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis ενισχύθηκε κατά 0,7% μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, όπου τα λειτουργικά έσοδα υποχώρησαν 12% στα 4,9 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η BP ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα με τα κέρδη της να υπερδιπλασιάζονται και τη μετοχή της να κλείνει με άνοδο 1,7% στο Λονδίνο.

Η Barclays υποχώρησε κατά 0,3%, μετά από πιστωτική επιβάρυνση 200 εκατ. λιρών, αν και ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,81 δισ. λιρών και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 500 εκατ. λιρών.

Η Airbus έκλεισε με οριακή άνοδο 0,3%.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται επίσης στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή και στις συνομιλίες για πιθανή ειρηνευτική πρόταση που αφορά το Ιράν και το Στενό του Ορμούζ, ενώ η αβεβαιότητα διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου αυξημένες.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (Fed, ΕΚΤ και Bank of England), οι οποίες αναμένονται μέσα στην εβδομάδα και εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αυξήσεων.

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