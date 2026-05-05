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Υποτονικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
09:23 - 05 Μάι 2026

Υποτονικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

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Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν την Τρίτη (5/5), ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, παραμένοντας όμως σημαντικά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν τις προσπάθειες για εκεχειρία, την ίδια στιγμή που ανταλλάσσουν πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.  

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, στενά το γεν (JPY), μετά την απότομη ενίσχυσή του στην προηγούμενη συνεδρίαση, γεγονός που τροφοδότησε εικασίες για πιθανή νέα παρέμβαση από την Ιαπωνία.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,3%. Οι μετοχές στην Αυστραλία σημείωσαν πτώση 0,4% σε περιορισμένο όγκο συναλλαγών, ενώ οι αγορές σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200 Αυστραλίας: 8.676,30 (-0,24%)
  • Χονγκ Κονγκ 50: 25.764,00 (-1,14%)
  • KOSPI: 6.936,99 (+5,12%)
  • Nifty 50 Ινδίας: 23.898,60 (-0,91%)
  • Shanghai Composite: 4.112,16 (+0,11%)

Τα futures του Nasdaq και του S&P 500 υποχώρησαν περίπου 0,1% έκαστο, ενώ τα futures του EUROSTOXX 50 έχασαν 0,2% και του FTSE 100 κατέγραψαν πτώση 0,75%.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις στον Κόλπο τη Δευτέρα (4/5), διεκδικώντας τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μέσω αμοιβαίων θαλάσσιων αποκλεισμών, λίγο μετά την έναρξη νέας αμερικανικής πρωτοβουλίας («Σχέδιο Ελευθερία») για τη διέλευση εγκλωβισμένων πλοίων και δεξαμενόπλοιων από αυτό το κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα.

Η Maersk ανέφερε ότι το πλοίο Alliance Fairfax, υπό αμερικανική σημαία και διαχειριζόμενο από τη θυγατρική Farrell Lines, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και αποχώρησε από τον Περσικό Κόλπο, συνοδευόμενο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Παρόλα αυτά, οι ανανεωμένες εχθροπραξίες αναστάτωσαν τις αγορές και υπενθύμισαν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

«Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με ελπίδες ότι η επιχείρηση “Project Freedom” θα είχε επιτυχία στο πεδίο και θα παρουσιαζόταν περισσότερο ως ανθρωπιστική αποστολή», δήλωσε ο αναλυτής της IG, Tony Sycamore.

«Όμως, όπως είδαμε, οι Ιρανοί δεν “τσίμπησαν” καθόλου… Αυτό δείχνει ότι το αδιέξοδο παραμένει και η αρχή ήταν ιδιαίτερα ασταθής».

Στις αγορές πετρελαίου, τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν 0,5% στα 113,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) έχασε 1,3% στα 105,03 δολάρια, μετά από σημαντική άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω φόβων για διακοπές στην προσφορά.

Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους και στα εταιρικά αποτελέσματα της εβδομάδας, με εταιρείες όπως η Advanced Micro Devices και η Pfizer να ανακοινώνουν αποτελέσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, το 83% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή, ενώ το 78,2% ξεπέρασε τις προβλέψεις εσόδων.

«Χωρίς ενδείξεις επιβράδυνσης, οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αύξηση των κερδών του S&P 500, με επικεφαλής τον τεχνολογικό κλάδο», δήλωσε ο Jeff Buchbinder της LPL Financial.

Παρακολούθηση παρέμβασης στο γεν

Το γεν διαμορφώθηκε τελευταία στα 157,22 ανά δολάριο, μετά την προσωρινή ενίσχυση της Δευτέρας, όταν είχε φτάσει έως και τα 155,69.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama, προειδοποίησε κατά της κερδοσκοπικής διαπραγμάτευσης στην αγορά συναλλάγματος, εντείνοντας τις προσδοκίες για πιθανή νέα παρέμβαση, μετά από πληροφορίες ότι το Τόκιο είχε ήδη παρέμβει την Πέμπτη για στήριξη του νομίσματος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξει νέα παρέμβαση εάν το δολάριο/γεν προσεγγίσει το επίπεδο των 160, το οποίο ιστορικά λειτουργεί ως όριο άμυνας.

Σε άλλα νομίσματα, το αυστραλιανό δολάριο υποχώρησε 0,06% στα 0,7163 δολάρια ΗΠΑ, ενόψει της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, όπου αναμένεται ευρέως αύξηση επιτοκίων.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε λόγω ζήτησης για ασφαλή καταφύγια.

Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed ενδέχεται να επηρεαστούν από τα στοιχεία της εβδομάδας, με σημαντικότερο την έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας την Παρασκευή.

Οι αγορές αναμένουν προσθήκη περίπου 62.000 θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, έναντι 178.000 τον Μάρτιο, με την αβεβαιότητα να παραμένει υψηλή λόγω εποχικών προσαρμογών.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά φέτος, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από την ενεργειακή κρίση.

Τέλος, ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 0,2% στα 4.529,19 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας εντός των πρόσφατων εύρους διακύμανσης.

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