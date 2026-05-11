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Ράλι στη Wall: Η τεχνολογία «σπρώχνει» τον S&amp;P σε νέα ιστορικά υψηλά εν μέσω έντασης
Χρηματιστήρια
23:21 - 11 Μάι 2026

Ράλι στη Wall: Η τεχνολογία «σπρώχνει» τον S&P σε νέα ιστορικά υψηλά εν μέσω έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 σημείωσε σημαντική άνοδο τη Δευτέρα 11/5, καταγράφοντας κέρδη σε μια συνεδρίαση όπου πρωταγωνίστησαν οι μετοχές τεχνολογίας, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,19% κλείνοντας στις 7.412,84 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε οριακή άνοδο 0,10% στις 26.274,125 μονάδες. Και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά. Τέλος και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,19% κλείνοντας στις 49.704,47 μονάδες.

Το Ιράν απέστειλε νέα πρόταση προς Αμερικανούς διαπραγματευτές, με επίκεντρο τον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης. Η αντιπρόταση τόνιζε την ανάγκη για λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ανέφερε ότι δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ».

Παράλληλα, δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» και τη χαρακτήρισε «απίστευτα αδύναμη».

«Η τεχνολογική έκρηξη είναι απλώς πολύ ισχυρή για να επιτρέψει στις υψηλές τιμές ενέργειας να επηρεάσουν την αμερικανική οικονομία ή το χρηματιστήριο», δήλωσε ο Jay Hatfield, ιδρυτής και CEO της Infrastructure Capital Advisors, προσθέτοντας ότι «όλοι αγνοούν τη Μέση Ανατολή».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αγορά πιθανόν να κινηθεί πιο σταθεροποιητικά τους επόμενους μήνες, όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία ωστόσο αντισταθμίζεται από την «άνευ προηγουμένου» άνθηση του τεχνολογικού τομέα. Η μετοχή της Micron Technology ενισχύθηκε κατά 7%, συνεχίζοντας το ράλι στον κλάδο των μνημών, ενώ η Nvidia σημείωσε άνοδο 2%.

«Αυτή η αγορά δεν θέλει να υποχωρήσει λόγω της τεχνολογικής άνθησης», πρόσθεσε.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από μια ισχυρή εβδομάδα ανόδου, κατά την οποία ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν πάνω από 2% και 4% αντίστοιχα, καταγράφοντας την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών — για πρώτη φορά από το 2024 — και κλείνοντας την Παρασκευή σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο Dow σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 0,2%, καταγράφοντας την πέμπτη θετική εβδομάδα στις τελευταίες έξι.

Κέρδη σχεδόν 3% για το πετρέλαιο

Σε αυτό το κλίμα το Brent κέρδισε 2,92 δολ. ή 2,88% και έκλεισε στα 104,21 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI πρόσθεσε 2,65 δολ. ή 2,78% στα 98,07 δολ. το βαρέλι. Στα υψηλά της ημέρας το Brent σκαρφάλωσε στα 105,99 δολ. και το WTI στα 100,37 δολ.

Τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν 6% συνολικά την προηγούμενη εβδομάδα εν μέσω ελπίδων ότι πλησιάζει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

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