Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Η SpaceX ξεπέρασε την Τρίτη (16/6) την Amazon και έγινε η πέμπτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο.

Οι μετοχές της εταιρείας πυραυλικής τεχνολογίας του Ίλον Μασκ σημείωσαν άνοδο έως και 17% στις αρχές της συνεδρίασης της Wall Street, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών τους. Αν η άνοδος διατηρηθεί μέχρι το κλείσιμο της αγοράς, η SpaceX θα προσπεράσει επίσημα την Amazon όσον αφορά τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση.

Η σημερινή άνοδος της SpaceX (τρίτη συνεχόμενη), ήρθε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας εξαγοράς της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Cursor έναντι 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση της SpaceX πλησιάζει πλέον πολύ κοντά σε εκείνη της Microsoft.

To Top 10 στη Wall Street

Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, αν και εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερες από τα περίπου 72 δολάρια ανά βαρέλι που ίσχυαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.