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Απώλειες στις ασιατικές αγορές με «οδηγό» τη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια
09:20 - 23 Ιουν 2026

Απώλειες στις ασιατικές αγορές με «οδηγό» τη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας την Τρίτη (23/6), ακολουθώντας τις πιέσεις που δέχτηκε η Wall Street μία ημέρα πριν με «βαρίδι» τις τεχνολογικές μετοχές, ενώ και τα futures στην αγορά των ΗΠΑ κινούνται καθοδικά σήμερα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες κοντά στο 1%.  

Στο ταμπλό, οι δείκτες τη Ασίας έχασαν τα αρχικά τους κέρδη, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi υποχώρησε πάνω από 6% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 6,27%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 1,5%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί οκτώ συνεδριάσεων, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,79%.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε απώλειες 0,22%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,11%. Στην Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε 1%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,16%.

Αρνητικά έχει επιδράσει στις αγορές η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ, καθώς χθες (22/6) η Amazon έχασε σχεδόν 5% και η Meta υποχώρησε κατά 2%, ενώ μεγάλες ήταν και οι απώλειες της Alphabet, καθώς και της SpaceX, η οποία ολοκλήρωσε την 3η πτωτική της συνεδρίαση, με απώλειες της τάξης του 16%.

«Οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιδιωτών επενδυτών. Απλώς δεν είναι τόσο δραστήριοι στις μεμονωμένες μετοχές όσο στο παρελθόν», δήλωσε η Λιζ Αν Σόντερς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Charles Schwab, στο CNBC. Όπως πρόσθεσε, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον περισσότερο στα ETF παρά στις επιμέρους μετοχές.

Η ίδια επισήμανε επίσης ότι τα εταιρικά κέρδη εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα στήριξης των χρηματιστηρίων.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα των Carnival και Korn Ferry, ενώ οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν και τις προκαταρκτικές μετρήσεις των δεικτών PMI μεταποίησης και υπηρεσιών της S&P Global για τον Ιούνιο.

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