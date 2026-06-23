«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed 

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν σήμερα (23/6) οι ευρωαγορές, με τους επενδυτές να ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve και να επανεξετάζουν τις μεγάλες δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 1,31% στις 630.95 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 1,40% στις 24,796.44 μονάδες, ενώ μειωμένος εμφανίζεται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,58% στις 10,376.31 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 0,87% στις 8,327.14 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει πτώση 0,84% στις 19,409.62 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,42% στις 52,033.50 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, σημειώνεται ότι ο κλάδος της τεχνολογίας είχε καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο τους προηγούμενους μήνες, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτιζαν στη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η άνοδος του κόστους δανεισμού αρχίζει να δημιουργεί πιέσεις στις εταιρείες που βασίζονται σε εκτεταμένες επενδύσεις χρηματοδοτούμενες μέσω δανεισμού για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους στο συγκεκριμένο τομέα.

Κατ' επέκταση, οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια συνολικά κατά 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται κυρίως με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μία ακόμη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αργότερα μέσα στη χρονιά, παρά τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία υποβάθμισε τη Δευτέρα (22/6) τον κίνδυνο δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων.

Επισημαίνεται ότι τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει ο κλάδος των βασικών πρώτων υλών, με πτώση 3,3%, καθώς οι μεταλλευτικές εταιρείες Fresnillo και Hochschild υποχωρούν περισσότερο από 6% η καθεμία, ακολουθώντας τη διόρθωση στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

Ισχυρές πιέσεις δέχονται και οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας, με τον σχετικό δείκτη να χάνει 2,6%, ακολουθώντας την αδυναμία που καταγράφηκε τόσο στην Ασία όσο και στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street.

Η Infineon υποχωρεί κατά 3,8%, ενώ η Aixtron καταγράφει απώλειες 4,8%, καθώς οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους στον κλάδο των ημιαγωγών.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Signify καταρρέει σημειώνοντας πτώση 15,6%, αφού η μεγαλύτερη εταιρεία φωτισμού παγκοσμίως παρουσίασε νέο στρατηγικό σχέδιο που προβλέπει προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA περίπου 10% έως το 2029.

Αντίθετα, η Heineken κινείται ανοδικά κατά 1,6%, μετά την ανακοίνωση του διορισμού του Ραφαέλ Ολιβέιρα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Ολιβέιρα διαδέχεται τον Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ, ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα φέτος, σε μια περίοδο που ο κλάδος της ζυθοποιίας αντιμετωπίζει επιβράδυνση των πωλήσεων.