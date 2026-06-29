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Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:14 - 29 Ιουν 2026

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα (29/6), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις που σηματοδότησε την έναρξη μιας συντομευμένης χρηματιστηριακής εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκε κατά 0,59% κλείνοντας στις 52.182,08 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 σημείωσε ράλι 1,16% στις 7.439,26 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ισχυρή άνοδο 2,07% στις 25.820,14 μονάδες.

Μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν, η Alphabet κατέγραψε άνοδο άνω του 4% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της ως μέλος του δείκτη Dow Jones. Παράλληλα, η Comcast ενισχύθηκε κατά 6%, αφού ανακοίνωσε ότι θα αποσχίσει τις δραστηριότητές της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εισηγμένες εταιρείες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε και ο κλάδος των ημιαγωγών. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, παρότι νωρίτερα είχε υποχωρήσει έως και 3,1%. Οι μετοχές των Astera Labs, KLA και Applied Materials σημείωσαν άνοδο άνω του 11% η καθεμία, οδηγώντας την ανάκαμψη του κλάδου.

Η Wall Street εισέρχεται σε μια εβδομάδα μειωμένων συναλλαγών, καθώς οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, λόγω της αργίας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είναι πιθανό να υπάρξει χαμηλότερη ρευστότητα εξαιτίας της συντομευμένης εβδομάδας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες διακυμάνσεις», δήλωσε στο CNBC ο Joe Tigay, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Equity Armor Investments.

Όπως εξήγησε, πλησιάζει επίσης το τέλος του τριμήνου, περίοδος κατά την οποία αρκετοί διαχειριστές προχωρούν σε "window dressing", δηλαδή αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε οι τριμηνιαίες καταστάσεις που παρουσιάζουν στους πελάτες να εμφανίζονται όσο το δυνατόν πιο ελκυστικές. Παράλληλα, πολλοί επιλέγουν να κατοχυρώσουν κέρδη, καθώς αρκετές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν ήδη σημειώσει σημαντική άνοδο από τις αρχές του έτους.

Τέλος, στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν κατά πόσο η προσωρινή εκεχειρία θα διατηρηθεί και θα περιορίσει τους κινδύνους διατάραξης του παγκόσμιου εφοδιασμού. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,6%, φθάνοντας τα 73,78 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε με άνοδο 1,92%, στα 70,56 δολάρια το βαρέλι.

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