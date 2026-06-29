Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας ανά την Ελλάδα που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ευρύτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Χάρη στα έργα εκτεταμένης κτηριακής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν, το ΚΥ Αιγάλεω, η οικοδομική άδεια του οποίου εκδόθηκε το 1983, πλέον παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης, διαθέτει γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων και παράλληλα συμμετέχει σε δράσεις πρόληψης, όπως το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω».

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δέσμευσή μας, να παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, υλοποιείται βήμα-βήμα», σημείωσε στο τέλος της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις παρεμβάσεις που έγιναν στο Κέντρο Υγείας, το οποίο καλύπτει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, περιλαμβάνονται η θερμομόνωση των δωματίων, η εγκατάσταση νέων κουφωμάτων, η τοποθέτηση νέων δαπέδων, η πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, η αντικατάσταση των εργαστηριακών επίπλων και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, καλύπτει πληθυσμό άνω των 65.000 κατοίκων, εξυπηρετώντας πολλές περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Πέρυσι δέχτηκε περισσότερες από 57.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ διενεργήθηκαν παραπάνω από 90.000 εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

Κυρ. Μητσοτάκης: Στέλνουμε μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Πριν από κάποια χρόνια οι κάτοικοι του Αιγάλεω και των όμορων Δήμων, θυμούνται αυτό το Κέντρο Υγείας σε πολύ προβληματική κατάσταση.

Σήμερα, όσοι το επισκεφθούν, θα διαπιστώσουν ότι τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, πράγματι έπιασαν τόπο. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, το οποίο καλύπτει όλες τις βασικές ειδικότητες, το οποίο έχει εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά μηχανήματα και βέβαια έχει στελεχωθεί με προσωπικό καλύπτοντας όλες τις βασικές ειδικότητες.

Στέλνουμε έτσι ένα μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας και να μην επιλέγουν για το οποιοδήποτε περιστατικό αμέσως να απευθύνονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των μεγάλων μας νοσοκομείων.

Το Κέντρο Υγείας εδώ είναι ανοιχτό μέχρι τις 21:00 το βράδυ και μπορεί, σας διαβεβαιώνω, να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειονότητα όλων των περιστατικών τα οποία θα φτάσουν εδώ για ιατρική περίθαλψη.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δέσμευσή μας, να παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, υλοποιείται βήμα-βήμα.

Και καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πια φτάνει στην ολοκλήρωσή του, πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό για τη σημαντικότατη αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε μιλάμε για Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών είτε μιλάμε για Κέντρα Υγείας είτε μιλάμε για νέες δραστηριότητες πρωτοβάθμιας υγείας, ψυχικής υγείας αλλά και δημόσιας υγείας που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Θέλω να κάνω μια ειδική μνεία στις προληπτικές εξετάσεις, στο πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, το οποίο συνιστά πράγματι μια τεράστια τομή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία των συμπολιτών μας και να ζητήσω και πάλι από τους πολίτες να κάνουν χρήση αυτής της δωρεάν υπηρεσίας η οποία παρέχεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με εξασφαλισμένη μάλιστα χρηματοδότηση πια και για τα επόμενα χρόνια.

Καλορίζικο, λοιπόν, το νέο Κέντρο Υγείας εδώ στο Αιγάλεω και είμαι σίγουρος ότι όσο οι κάτοικοι του Αιγάλεω, της Αγίας Βαρβάρας, του Χαϊδαρίου το γνωρίζουν, θα το εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο».

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε: «Παραδίδουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό έργο, ύψους τεσσάρων και άνω εκατομμυρίων, με την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω. Έχει ενισχυθεί και με εξοπλισμό.

“Τρέχουν” όλα τα Προγράμματα “Προλαμβάνω” εδώ. Μπορούν να έρθουν οι πολίτες να εξεταστούν δωρεάν, να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις, να τους δει καρδιολόγος μέχρι και οφθαλμίατρος, μία σειρά από ειδικότητες που δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.

Συνοδεύεται, λοιπόν, η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση και με προσωπικό και με πρόσθετες υπηρεσίες, που αφορούν την ψυχική υγεία, τα νέα ζευγάρια, προκειμένου να έχουν οι πολίτες ολιστική φροντίδα».

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω Ηλίας Μάνδρος ανέφερε: «Να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρό μας, τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Μητσοτάκη, στο Κέντρο Υγείας Αιγάλεω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχει προσφέρει στο Κέντρο Υγείας.

Έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση και κτηριακή αναβάθμιση, όπως βλέπετε, στο κτήριο. Έχει προσληφθεί προσωπικό, μόνιμο ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό. Επικουρικό περιμένουμε τις επόμενες μέρες.

Είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει τους δημότες του Δήμου Αιγάλεω, αλλά και των υπολοίπων περιοχών, των όμορων Δήμων της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου.

Είναι μία καινοτόμα κατάσταση, για την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά η καθημερινότητα των πολιτών εδώ το είχε πραγματικά ανάγκη. Με τη δική σας κυβέρνηση, βλέπουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορεί να γίνει και μας ικανοποιεί».