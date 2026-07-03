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Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Θεοδωρικάκο τους κωδικούς των προϊόντων με μειωμένες τιμές
Πολιτική
10:28 - 03 Ιουλ 2026

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Θεοδωρικάκο τους κωδικούς των προϊόντων με μειωμένες τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τις αποκαλύψεις του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Super Market Ελλάδος πως δε γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί , το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης να τους δημοσιοποιήσει. «Διαφορετικά θα ομολογεί την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

Προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή Now του Mega News με την Μάιρα Μπάρμπα, ο κ. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Super Market Ελλάδας, που εκπροσώπησε την Ένωση στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές, απάντησε πως «τα super market δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν. Ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος.

Μάλιστα δήλωσε πως το ζήτημα της κατάργησης του πλαφόν δεν συζητήθηκε καν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό επιβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση είχε ήδη αποδεχθεί προκαταβολικά την άρση του πλαφόν.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές.

Είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Η κυβέρνηση πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους.

Είναι δυνατόν να δεσμεύεται για διατήρηση τιμών σε 2.000 κωδικούς και τα super market που διαθέτουν τα προϊόν τα να μην τους γνωρίζουν; Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αρνείται να δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των κωδικών; Πως θα γνωρίζει ο καταναλωτής; Εκτός και αν όπως φαίνεται , και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε άλλα εμπαίζουν την κοινωνία ανερυθρίαστα.

Καλούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς, διαφορετικά θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση.

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