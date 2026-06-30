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Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία
Ειδήσεις
16:08 - 30 Ιουν 2026

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά την ετήσια συνάντησή τους στη Σίντρα της Πορτογαλίας αυτή την εβδομάδα.        

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Bloomberg, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών χθες το βράδυ (29/6), η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία καθίσταται λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, χάρη στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού πλαισίου και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην πράσινη μετάβαση. Όπως επισήμανε, η ευρωζώνη άντεξε τόσο στις υψηλότερες αμερικανικές δασμολογικές επιβαρύνσεις όσο και στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον τους επενδυτές είναι ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ όσον αφορά τα επιτόκια. Η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας νωρίτερα μέσα στο μήνα, πραγματοποιώντας την πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ οι αγορές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσει ακόμη μία αντίστοιχη αύξηση.

Σε σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησαν σήμερα το πρωί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ έδωσαν μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν την κατάσταση. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, δήλωσε ότι τα επιχειρήματα υπέρ μιας δεύτερης αύξησης των επιτοκίων δεν είναι πλέον τόσο ισχυρά όσο ήταν προηγουμένως. Όπως ανέφερε, η εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σημαίνει ότι η βασική αιτία του πληθωριστικού σοκ έχει «σε μεγάλο βαθμό» εκλείψει.

Από την άλλη πλευρά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ από την Ολλανδία, Όλαφ Σλάιπεν, υποστήριξε ότι η πλήρης έκταση των πληθωριστικών επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως. «Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη από την πλευρά του πληθωρισμού», δήλωσε στο Bloomberg. «Ωστόσο, μένει να φανεί ποιες επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί».

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα ενδέχεται να μειώσουν τις πιέσεις προς την ΕΚΤ για νέα αύξηση των επιτοκίων. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Ιούνιο, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα στοιχεία είχαν δείξει απροσδόκητα μεγάλη επιβράδυνση και του πληθωρισμού στη Γαλλία. Αντίστοιχα, οι τιμές στην Ιταλία κατέγραψαν επίσης απρόσμενη αποκλιμάκωση.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων των επιτοκίων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην προεξοφλούν πλέον πλήρως ακόμη μία αύξηση μέσα στο τρέχον έτος.

Από αύριο το ενδιαφέρον των αγορών θα στραφεί στον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του διεθνή δημόσια εμφάνιση αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον διόρισε τον περασμένο μήνα πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve). Ο Γουόρς πρόκειται να συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης μαζί με την Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και με τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Βρετανίας και του Καναδά.

Πέρα από τυχόν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, οι συμμετέχοντες και οι αγορές θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη χημεία που θα αναπτυχθεί μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών, αναζητώντας τυχόν διαφορές σε σχέση με τον προκάτοχο του Γουόρς, Τζερόμ Πάουελ. Υπενθυμίζεται ότι στην περσινή συνάντηση της Σίντρα, ο Πάουελ είχε δεχθεί επαίνους για τη σταθερή στάση που κράτησε απέναντι στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

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