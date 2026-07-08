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Απογοητευτική πρεμιέρα των μετοχών της SpaceX στον Nasdaq-100
Χρηματιστήρια
10:43 - 08 Ιουλ 2026

Απογοητευτική πρεμιέρα των μετοχών της SpaceX στον Nasdaq-100

Reporter.gr Newsroom
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Το ντεμπούτο της SpaceX (SPCX) στον δείκτη Nasdaq-100 δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι επενδυτές.

Μέσα σε ένα γενικευμένο κύμα πτώσης των τεχνολογικών μετοχών, η μετοχή της κατασκευάστριας διαστημικών πυραύλων υποχώρησε κατά 6,8%, κλείνοντας στα 149,47 δολάρια. Η τιμή αυτή παραμένει υψηλότερη από την τιμή της δημόσιας εγγραφής (IPO), που ήταν 135 δολάρια, αλλά απέχει τόσο από το υψηλό άνω των 200 δολαρίων όσο και από τα 150 δολάρια, όπου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στις 12 Ιουνίου.

Παρότι επρόκειτο μόλις για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της εταιρείας του Ίλον Μασκ, η πτώση αποτέλεσε μια απογοητευτική αρχή για τους επενδυτές, οι οποίοι είχαν ποντάρει ότι η ένταξη της SpaceX σε έναν μεγάλο χρηματιστηριακό δείκτη θα ενίσχυε τη μετοχή.

«Τα hedge funds και οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές είχαν ήδη τοποθετηθεί ενόψει της ένταξης στον Nasdaq», δήλωσε ο Jay Hatfield, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors. Πρόσθεσε επίσης ότι η γενικότερη αδυναμία του Nasdaq την Τρίτη επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Υπό την πίεση κυρίως των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,2% την Τρίτη. Ο S&P 500 έχασε 0,4%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 0,2%. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν σημαντικά αργά το απόγευμα, μετά την ανάκληση από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μιας εξαίρεσης που επέτρεπε στο Ιράν να πουλά πετρέλαιο.

Με φιλόδοξους στόχους όπως ο αποικισμός του Άρη και η κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα, η SpaceX έχει εξελιχθεί σε σύμβολο μιας χρηματιστηριακής αγοράς που συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά τους πολέμους, τον πληθωρισμό και την απειλή αυξήσεων των επιτοκίων, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Οι περισσότεροι αναλυτές της Wall Street διατηρούν αισιόδοξη στάση απέναντι στην εταιρεία. Η Deutsche Bank, για παράδειγμα, έθεσε την Τρίτη τιμή-στόχο στα 255 δολάρια, επισημαίνοντας τα πυραυλικά συστήματα της SpaceX, τη δραστηριότητά της στο δορυφορικό διαδίκτυο και αυτό που χαρακτήρισε ως «ξεκάθαρο πλεονέκτημα» στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Λίγο μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, η SpaceX εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρικά ομόλογα, αντλώντας 25 δισ. δολάρια, κυρίως για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο τραπεζικό δανεισμό.

Αν και η έκδοση αρχικά θεωρήθηκε επιτυχημένη, τα ομόλογα υποχώρησαν γρήγορα στη δευτερογενή αγορά σε βαθμό που σπάνια παρατηρείται, οδηγώντας σε αύξηση του περιθωρίου απόδοσής τους (spread) έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Μέχρι τη Δευτέρα, το spread των ομολόγων της εταιρείας με λήξη το 2036 είχε αυξηθεί στις 1,65 ποσοστιαίες μονάδες, από 1,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά την αρχική έκδοση, σύμφωνα με την MarketAxess.

Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 2 τρισ. δολαρίων και διαθέσιμα σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 100 δισ. δολάρια, η SpaceX διαθέτει πιστοληπτικές αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές αβεβαιότητες, όπως το πόσα μετρητά θα καταναλώσει η εταιρεία στο μέλλον και σε ποιο βαθμό θα συνεχίσει να δανείζεται, σύμφωνα με τον Davis Hebert, διευθύνοντα σύμβουλο της CreditSights.

«Υπάρχει ακόμη πολλή αβεβαιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά στη Wall Street Journal.

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