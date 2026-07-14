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Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»
Χρηματιστήρια
10:51 - 14 Ιουλ 2026

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται πτωτικά την Τρίτη (14/7), καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,56% στις 637.40 μονάδες, με τη συντριπτική πλειονότητα των επιμέρους κλάδων και των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος καταγράφει άνοδο.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,40% στις 24,986.29 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE σημειώνει πτώση 0,50% στις 10,445.40 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC μειώνεται κατά 0,84% στις 8,294.62 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 0,99% στις 19,135.47 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,61% στις 52,485.50 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών τώρα, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στον κλάδο των ταξιδιών και της αναψυχής, με τις μετοχές του να υποχωρούν κατά 2,1% στις πρώτες συναλλαγέ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου ενισχύονται, μετά την ανακοίνωση της BP ότι οι επιδόσεις των δραστηριοτήτων εμπορίας πετρελαίου κατά το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σε αυτό το φόντο, η μετοχή της BP ενισχύθηκε κατά 2,7% στο άνοιγμα της συνεδρίασης, αφού ο βρετανικός ενεργειακός όμιλος ανακοίνωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες εμπορίας πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο να είναι ελαφρώς καλύτερα από την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση που είχε καταγράψει κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

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