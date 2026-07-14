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ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Ειδήσεις
10:34 - 14 Ιουλ 2026

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κινδυνεύει να μην επιτύχει τον ίδιο της τον στόχο για μεγαλύτερη αυτάρκεια στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Αυτό είναι το συμπέρασμα πρόσφατης μελέτης του Ινστιτούτου ifo.    

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 5% της παγκόσμιας παραγωγής σε μόλις τέσσερις από τις 27 κρίσιμες πρώτες ύλες που εξετάστηκαν, ενώ για εννέα από αυτές το μερίδιό της στην παγκόσμια παραγωγή είναι μηδενικό.

«Η Ευρώπη θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργήσει σταθερές συνεργασίες με χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους και να έχει αναπτύξει συστηματικά τα δικά της κοιτάσματα. Μέχρι στιγμής, όμως, υπάρχουν κυρίως δηλώσεις προθέσεων και υπερβολικά πολλές αβεβαιότητες», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo, Ιζαμπέλα Γκουρέβιτς.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, ιδίως σε τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον. Η Ευρώπη αναγκάζεται να προμηθεύεται σχεδόν το σύνολο των βασικών -και σε αρκετές περιπτώσεις σπάνιων- πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών, ημιαγωγών, τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αμυντικών συστημάτων από χώρες εκτός της Ένωσης.

Σύμφωνα με την Γκουρέβιτς, απαιτείται άμεση δράση ώστε να διασφαλιστεί η προμήθεια των πρώτων υλών σε λογικές τιμές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πλέον να στηρίξει τις συνεργασίες της με χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους μέσω συγκεκριμένων έργων και δεσμεύσεων χρηματοδότησης. Οι ανακοινώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν πλέον», υπογράμμισε.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα ήταν εφικτή η δημιουργία δυναμικότητας επεξεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Ένωση θα μπορούσε να προχωρήσει και στην εξόρυξη ορισμένων από τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς υπάρχουν αρκετά ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα.

«Και σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί άμεσα, καθώς η ανάπτυξη ενός νέου μεταλλείου μπορεί να απαιτήσει έως και 18 χρόνια», τόνισε η Γκουρέβιτς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, απουσιάζει η απαραίτητη βάση για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφές κατά πόσο η εκμετάλλευση των ήδη γνωστών κοιτασμάτων είναι οικονομικά βιώσιμη.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή γεωλογική βάση δεδομένων για τις ορυκτές πρώτες ύλες MIN4EU παρουσιάζει σημαντικά κενά. Ειδικότερα, αναλυτικά στοιχεία για κοιτάσματα και μεταλλευτικές περιοχές στη Γερμανία δημοσιεύονται μόνο για το ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

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