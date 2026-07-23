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Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες
Εμπορεύματα
13:26 - 23 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν την Πέμπτη (23/7) το υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, σημειώνοντας άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα της Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου μπορεί να επεκταθούν πέρα από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται 4,33%, στα 98,13 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 3 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται κατά 3,39 δολάρια, ή 3,62%, στα 89,93 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου.

«Οι άμεσες προοπτικές για το αργό πετρέλαιο παραμένουν υποστηρικτικές, καθώς οι αγορές αποτιμούν μια ανησυχητικά αυξανόμενη πιθανότητα διακοπών στις προμήθειες σε ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο διέλευσης», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone, Αχμάντ Ασίρι.

Πέρα από τη νέα ένταση γύρω από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, οι Χούθι της Υεμένης έχουν ανοίξει ένα νέο μέτωπο, στοχεύοντας πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και επιχειρώντας να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι, -που υποστηρίζονται από το Ιράν- ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της επιχείρησης ναυτικού αποκλεισμού κατά της χώρας.

Δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 4 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου, εξέρχονταν την Πέμπτη από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, την ώρα που ένα σαουδαραβικό πλοίο δεχόταν επίθεση στην περιοχή.

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε σχεδόν 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον τελευταίο μήνα, εκ των οποίων σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ενδέχεται να είναι δύσκολο να διοχετευθούν μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σε περίπτωση αποκλεισμού πολλαπλών κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων στην περιοχή.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ένα πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη, ενώ επιχειρούσε να ακολουθήσει μια διαδρομή με νάρκες στη νότια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν. Παράλληλα, ανέφεραν ότι δύο ακόμη πλοία άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν.

Οι Φρουροί δήλωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους και ότι είναι «εντελώς κλειστά», όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι κανένα πετρελαιοφόρο δε θα επιτρέπεται να εισέρχεται ή να εξέρχεται χωρίς συντονισμό με το Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταστρέφεται μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πλήττει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων κερδών τους κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται, υποστηριζόμενα από τη χαμηλότερη παραγωγή στη Μέση Ανατολή, την εποχική αύξηση της ζήτησης λόγω των καλοκαιρινών ταξιδιών και τη σημαντική επιβράδυνση των αποδεσμεύσεων από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, τα περιθώρια κέρδους του ευρωπαϊκού ντίζελ σημείωσαν νέο ρεκόρ στα 66,25 δολάρια το βαρέλι στις 17 Ιουλίου, ενισχυμένα από την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ της Ρωσίας μετά τις επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήριά της, καθώς και από τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Την Πέμπτη, τα περιθώρια αυτά διαμορφώθηκαν έως και στα 65,30 δολάρια το βαρέλι.

Υποχώρηση στο φυσικό αέριο – Απώλειες για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης σημειώνοντας μείωση 0,71% στα 62,09 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, παρουσιάζουν στο σύνολο τους απώλειες. Πιο αναλυτικά, ο χρυσός χάνει 1,39% στα 4.094.00 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει απώλειες 2,11% στα 59,02 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,73% στα 6,445 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο εμφανίζεται αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1410 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχύεται ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά περίπου 0,1% στα 1,3368 δολάρια η ουγγιά. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8534 λίρα ανά ευρώ.

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