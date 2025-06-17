Μερτς: Το Ισραήλ κάνει τη «βρώμικη δουλειά» για εμάς στο Ιράν

Μία δήλωση που θα συζητηθεί έκανε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. Δεν είναι μόνο ότι στήριξε το Ισραήλ στη διαμάχη του με το Ιράν, αλλά κυρίως είναι οι χαρακτηρισμοί του για το καθεστώς της Τεχεράνης που προκαλούν αίσθηση.

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά ο Μερτς παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF και χαρακτηριστικά χαρακτήρισε τις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ ως «τη βρώμικη δουλειά» που γίνεται για λογαριασμό της Δύσης.



«Αυτή είναι η βρώμικη δουλειά που κάνει το Ισραήλ για όλους μας. Είμαστε και εμείς θύματα αυτού του καθεστώτος. Αυτό το καθεστώς των μουλάδων έχει φέρει τον θάνατο και την καταστροφή στον κόσμο» τόνισε χαρακτηριστικά. Η δήλωση προφανώς γεννά ερωτηματικά για το αν τελικά το Ισραήλ έδρασε μόνο του εναντίον του Ιράν ή αν υπήρξε κάποια προσυνεννόηση που ενδεχομένως δικαιολογεί και την ανοχή της Δύσης για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Ο Μερτς είπε, ακόμα, ότι η ηγεσία στην Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες. «Αυτό το καθεστώς είναι πολύ αποδυναμωμένο και πιθανόν δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη δύναμή του, καθιστώντας το μέλλον της χώρας αβέβαιο. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», είπε και πρόσθεσε ότι η προσφορά των Ευρωπαίων για διπλωματική βοήθεια, σε περίπτωση επανάληψης των συνομιλιών, εξακολουθεί να ισχύει όπως και πριν από τις επιθέσεις.



«Εάν προκύψει μια νέα κατάσταση, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι και πάλι έτοιμες να παράσχουν διπλωματική βοήθεια, όπως έκαναν μέχρι την περασμένη Πέμπτη».

Οι δηλώσεις Μερτς έγιναν όπως προαναφέραμε στην επεισοδιακή συνεδρίαση της G7 από την οποία αποχώρησε εσπευσμένα ο Ντόναλντ Τραμπ που υπόσχεται όχι απλώς εκεχειρία, αλλά «κάτι ακόμα καλύτερο».