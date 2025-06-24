Όμιλος AKTOR: Η πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας ως ορόσημο για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Την πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας δημοσίευσε ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών, η οποία όχι μόνο ενσωματώνει πλήρως την θυγατρική του ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, αλλά και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2024, ο Όμιλος AKTOR:

Ανακύκλωσε και επαναχρησιμοποίησε 128.675 κυβικούς τόνους νερού.

Ανακύκλωσε και επαναχρησιμοποίησε το 95% των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που έφτασαν τους 2,1 εκατ. τόνους.

Παρήγαγε σχεδόν 36.000 MWh καθαρής ενέργειας από έργα ΑΠΕ.

Συνεργάστηκε με το ΑΠΘ για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος βιώσιμης διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας του νερού, με στόχο να ενταχθεί πιλοτικά στα έργα υποδομής του Ομίλου.

Καταμέτρησε για πρώτη φορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από εξωτερικούς παρόχους (Scope 3).

Υιοθέτησε μία νέα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης η οποία θα εφαρμοστεί από όλες τις θυγατρικές του Ομίλου.

Υλοποίησε το καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Aktor4TheFuture που επιδιώκει να ενισχύσει ευκαιρίες πρόσβασης νέων Ελλήνων επιστημόνων για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στήριξε έμπρακτα τη δημόσια υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ευάλωτες ομάδες.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR, ο οποίος ενισχύει την τοπική απασχόληση, υποστηρίζει τοπικούς προμηθευτές και συμβάλλει ουσιαστικά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Ο κλάδος των κατασκευών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον και για αυτόν τον λόγο, ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, επενδύοντας συστηματικά στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στη διαχείριση έργων. Παράλληλα, εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζοντας τους ανθρώπους και διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία, την επαγγελματική εξέλιξη και την ίση μεταχείριση.

Ο Όμιλος AKTOR έχει σχεδιάσει μία φιλόδοξη στρατηγική για το ESG που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, επιδιώκοντας μία ολιστική προσέγγιση στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του και με στόχο τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, τη περαιτέρω χρήση της κυκλικής οικονομίας, την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, την ενίσχυση του ρόλου του στις τοπικές κοινωνίες και την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας.

Με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο AKTOR, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στην πορεία του και σηματοδοτώντας τη στρατηγική επανατοποθέτησή του στην αγορά. Στον Όμιλο AKTOR είμαστε δεσμευμένοι στη βιωσιμότητα, τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ένα τρίπτυχο που δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική επιλογή, αλλά ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι χτίζουμε μαζί ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, δημιουργώντας παράλληλα αξία για την κοινωνία, τους μετόχους και τη χώρα μας».