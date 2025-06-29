Σμύρνη: Μεγάλες πυρκαγιές στα παράλια της Τουρκίας - Στάχτες στα ελληνικά νησιά

Δραματική νύχτα για τους κατοίκους της Σμύρνης στην Τουρκία, καθώς μεγάλη δασική πυρκαγιά απειλεί και κατοικημένες περιοχές.

Η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στα όρια των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές. Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ.

Ισχυροί άνεμοι και δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, την ώρα που χιλιάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Ενδεικτικό του μεγέθους της πυρκαγιάς είναι πως οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν μέχρι την Πάτμο.

Στο μεταξύ, κανένα αεροσκάφος δεν αναχωρεί ούτε προσγειώνεται από το αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές, που εξυπηρετεί την παραλιακή πόλη της Σμύρνης. Στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου φαίνεται ότι όλες οι αποψινές πτήσεις έχουν είτε ανασταλεί είτε ακυρωθεί.