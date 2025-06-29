ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σμύρνη: Μεγάλες πυρκαγιές στα παράλια της Τουρκίας - Στάχτες στα ελληνικά νησιά
Ειδήσεις
22:21 - 29 Ιουν 2025

Σμύρνη: Μεγάλες πυρκαγιές στα παράλια της Τουρκίας - Στάχτες στα ελληνικά νησιά

Reporter.gr Newsroom
Δραματική νύχτα για τους κατοίκους της Σμύρνης στην Τουρκία, καθώς μεγάλη δασική πυρκαγιά απειλεί και κατοικημένες περιοχές.

Η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στα όρια των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές. Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ.

Ισχυροί άνεμοι και δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, την ώρα που χιλιάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Ενδεικτικό του μεγέθους της πυρκαγιάς είναι πως οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν μέχρι την Πάτμο.

Στο μεταξύ, κανένα αεροσκάφος δεν αναχωρεί ούτε προσγειώνεται από το αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές, που εξυπηρετεί την παραλιακή πόλη της Σμύρνης. Στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου φαίνεται ότι όλες οι αποψινές πτήσεις έχουν είτε ανασταλεί είτε ακυρωθεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015
Πολιτική

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015

Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν
Ειδήσεις

Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν

Μαρινάκης για Τσίπρα: Δεν θα ξαναγράψει την ιστορία
Πολιτική

Μαρινάκης για Τσίπρα: Δεν θα ξαναγράψει την ιστορία

Μπάρακ (πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία): Πραγματική ευκαιρία για τα F-35 μέχρι το τέλος του 2025
Ειδήσεις

Μπάρακ (πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία): Πραγματική ευκαιρία για τα F-35 μέχρι το τέλος του 2025

Μενδώνη στα Χανιά: Υπογραφή συμβάσεων για έργα πολιτισμού ύψους 22 εκατ. ευρώ στα Ενετικά Νεώρια
Ειδήσεις

Μενδώνη στα Χανιά: Υπογραφή συμβάσεων για έργα πολιτισμού ύψους 22 εκατ. ευρώ στα Ενετικά Νεώρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Οι μεγαλύτερες παραβάσεις
Φορολογία

Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Οι μεγαλύτερες παραβάσεις

Πίρι Ρέις: Απέπλευσε από την Σμύρνη για έρευνα στο Αιγαίο, υπό στενή ελληνική παρακολούθηση
Ειδήσεις

Πίρι Ρέις: Απέπλευσε από την Σμύρνη για έρευνα στο Αιγαίο, υπό στενή ελληνική παρακολούθηση

Μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron στις ΗΠΑ

Κικίλιας: Διασφαλίζουμε αξιόπιστες θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους νησιώτες
Ναυτιλία

Κικίλιας: Διασφαλίζουμε αξιόπιστες θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους νησιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ