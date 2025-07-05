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Ηνωμένο Βασίλειο: Αποκατάσταση σχέσεων με τη Συρία - Θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους £94,5 εκατ.
Ειδήσεις
19:48 - 05 Ιουλ 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Αποκατάσταση σχέσεων με τη Συρία - Θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους £94,5 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία ανακοίνωσε το Σάββατο (5/7) την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία, έπειτα από χρόνια εμφυλίου πολέμου, με τον υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, να επισκέπτεται τη Δαμασκό και να δεσμεύεται για παροχή βοήθειας ύψους 94,5 εκατομμυρίων λιρών.

«Υπάρχει ανανεωμένη ελπίδα για το συριακό λαό», δήλωσε ο Λάμι σε ανακοίνωσή του. «Είναι προς το συμφέρον μας να υποστηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση στην προσπάθειά της να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την οικοδόμηση ενός σταθερού, πιο ασφαλούς και ευημερούμενου μέλλοντος για όλους τους Σύρους».

Σύμφωνα με το Reuters, το πακέτο οικονομικής στήριξης που ανακοινώθηκε το Σάββατο θα παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της χώρας μέσω της ανάπτυξης τομέων όπως η εκπαίδευση, σύμφωνα με κυβερνητική δήλωση.

Ο στόχος της Βρετανίας

Μια σταθερή Συρία θα μειώσει τον κίνδυνο της «παράνομης μετανάστευσης», θα εξασφαλίσει την καταστροφή των χημικών όπλων και θα αντιμετωπίσει την απειλή της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Λάμι, μετά τη συνάντησή του με το Σύρο ομόλογό του.

Σε αυτές τις συναντήσεις, ο Λάμι επανέλαβε τη σημασία μιας «περιεκτικής και αντιπροσωπευτικής πολιτικής μετάβασης» στη Συρία και προσφέρθηκε να συνεχίσει η Βρετανία να παρέχει υποστήριξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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