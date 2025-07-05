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Μιχαηλίδου: Νέες δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης για παιδιά άνω των 15 ετών – Η τροπολογία
Πολιτική
20:05 - 05 Ιουλ 2025

Μιχαηλίδου: Νέες δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης για παιδιά άνω των 15 ετών – Η τροπολογία

Reporter.gr Newsroom
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«Με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον παιδιών άνω των 15 ετών, που φιλοξενούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να αποϊδρυματοποιηθούν», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στη Βουλή.

«Σε αυτό το εμβληματικό έργο, ζητάμε τη συνεργασία φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με σημαντική εμπειρία στη φιλοξενία ανηλίκων. Στόχος μας η υλοποίηση Μονάδων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης», πρόσθεσε η κα Μιχαηλίδου.

Οι Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης αποτελούν εναλλακτική μορφή αποϊδρυματοποίησης και αφορούν, αποκλειστικά, παιδιά άνω των 15 ετών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως υπογράμμισε η υπουργός.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι: «Ένα στα τέσσερα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας είναι πάνω από την ηλικία των 15 και δεν θέλουμε να περάσουν και την υπόλοιπη ανήλικη ζωή τους σε ιδρύματα φαραωνικού τύπου. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Συγκεκριμένα, δυο με τέσσερα παιδιά πάνω από την ηλικία των 15 θα ζουν σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, έτσι ώστε μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς και φροντιστές να μπορούν να έχουν μια πιο τυπική και όχι ιδρυματοποιημένη ανάπτυξη».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξήγησε ότι το πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε για αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, για δύο, κυρίως, λόγους. Πρώτον, γιατί σε αυτές τις ηλικίες οι συνδέσεις των παιδιών με υποψήφιους θετούς ή ανάδοχους γονείς είναι πολύ περιορισμένες. Και δεύτερον, γιατί σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά πρέπει να αποκτούν μια σχετική αυτονομία, να κερδίζουν σταδιακά και με ασφάλεια την ελευθερία τους, να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους.

Καταλήγοντας, η κα Μιχαηλίδου ανέφερε: «Απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας για την υλοποίηση Μονάδων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης με προφίλ που ανταποκρίνεται στη στόχευση του Προγράμματος. Η τροπολογία που καταθέτουμε είναι σημαντική και αναγκαία για την ολοκλήρωση του προγράμματος της αποϊδρυματοποίησης, την οποία η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει μέχρι το 2030».

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