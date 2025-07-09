Προειδοποίηση ifo: Ρήγμα στην ανάκαμψη αν δεν μειωθεί ο φόρος ρεύματος για τα νοικοκυριά στη Γερμανία

Αν η γερμανική κυβέρνηση εξαιρέσει τα νοικοκυριά και ορισμένους κλάδους της οικονομίας από τη μείωση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια, η επίπτωση στην οικονομία της Γερμανίας θα είναι αρνητική, αλλά περιορισμένη, σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς του Ινστιτούτου ifo.

«Εάν η μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά δεν εφαρμοστεί, θα εξαλειφθεί η ελάφρυνση ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, θα μειώσει το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες συνολικά φέτος και το επόμενο έτος», δηλώνει ο Timo Wollmershäuser, επικεφαλής των προβλέψεων στο ifo.

Είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη λόγω της απώλειας εμπιστοσύνης. Τους τελευταίους μήνες, το κλίμα μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρηματιών έχει βελτιωθεί και η αβεβαιότητά τους έχει μειωθεί. Αυτό πιθανόν να συνδέεται και με την ελπίδα ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη συμφωνία συνασπισμού θα εφαρμοστούν άμεσα και έτσι θα δώσουν ώθηση στην οικονομία.

«Εάν αυτές οι προσδοκίες διαψευστούν και η αβεβαιότητα αυξηθεί ξανά, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα αναβάλουν τις καταναλωτικές και επενδυτικές τους δαπάνες», ανέφερε ο Wollmershäuser. Αυτό πιθανόν να επιβραδύνει περαιτέρω την οικονομική ανάκαμψη.