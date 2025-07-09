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Γεραπετρίτης: Δεν θα αφήσουμε να καταστεί η Ελλάδα δεξαμενή παράτυπης μετανάστευσης
Πολιτική
09:13 - 09 Ιουλ 2025

Γεραπετρίτης: Δεν θα αφήσουμε να καταστεί η Ελλάδα δεξαμενή παράτυπης μετανάστευσης

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να καταστεί η Ελλάδα δεξαμενή παράτυπης μετανάστευσης» και «αν απαιτηθεί θα υπάρξει μεγαλύτερη αυστηρότητα στα ζητήματα αυτά» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας έτσι τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στην έξαρση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

«Το προηγούμενο του Μαρτίου του 2020 είναι σαφές» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών παραδεχόμενος, πάντως, ότι «είναι πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας γιατί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχουν όμως δυνατότητες βάσει διεθνούς δικαίου που θα εφαρμοστούν». «Εάν συνεχιστεί το φαινόμενο με μεγάλα σκάφη γεμάτα κόσμο, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μεγάλη αυστηροποίηση του πλαισίου» πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης

Όπως εξήγησε «αυτή τη στιγμή το Σουδάν που είναι η αμέσως γειτονική χώρα έχει 20 εκατ εκτοπισμένους από τον εμφύλιο και 2 εκατ σε Λιβύη και Αίγυπτο και είναι εν δυνάμει βόμβα για την Ευρώπη αυτό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Αφρική είναι έκρυθμη, είναι γεγονότα που προφανώς υπολογίζονται αλλά δεν ελέγχονται πάντοτε. Το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα από τις ροές από την ανατολική Λιβύη, το έχει και η Ιταλία από τη δυτική Λιβύη». Σημείωσε, μάλιστα, ότι «αν δεν είχαν σταλεί οι φρεγάτες θα μας είχαν πει γιατί δεν ενεργοποιείται το Πολεμικό Ναυτικό».



«Η Ελλάδα θα μεριμνήσει ώστε να ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές. Θα υπάρξει αυστηρότητα για την επιτήρηση και αυτό αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής επιτροπής» πρόσθεσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει άριστες σχέσεις με την Αίγυπτο και τον αραβικό κόσμο. Η ορθή εξωτερική πολιτική είναι να έχουμε ισόρροπες διπλωματικές σχέσεις και με τις δύο κυβερνήσεις στη Λιβύη. Υπάρχει κινητικότητα για να βρεθεί λύση ώστε το κράτος της Λιβύης να καταστεί ενιαίο. Στην πράξη θα περιμένουμε τη λειτουργική βελτίωση στο μεταναστευτικό και τα γεωπολιτικά ζητήματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 09:18
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