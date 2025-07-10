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Ρώμη: Συντονισμός Ελλάδας, ΕΕ, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό – Νέα αποστολή στη Λιβύη
Ειδήσεις
17:00 - 10 Ιουλ 2025

Ρώμη: Συντονισμός Ελλάδας, ΕΕ, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό – Νέα αποστολή στη Λιβύη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε τετραμερή συνάντηση στη Ρώμη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον Πρωθυπουργό της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και είχε στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, ενώ διαπιστώθηκε η κοινή ανάγκη για επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην επανενεργοποίηση της πρωτοβουλίας «Ομάδα Ευρώπη», που περιλαμβάνει την εκ νέου αποστολή αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και αρμόδιων υπουργών από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα, με στόχο τη συνέχιση των επισκέψεων και της συνεργασίας με τη Λιβύη.

Η συνάντηση υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών πρώτης γραμμής και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο μεταναστευτικό και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε κρίσιμες περιοχές της Μεσογείου.

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