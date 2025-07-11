ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνής επιχείρηση-μαμούθ της Interpol: 158 συλλήψεις και σχεδόν 1.200 θύματα εμπορίας ανθρώπων
Ειδήσεις
12:31 - 11 Ιουλ 2025

Διεθνής επιχείρηση-μαμούθ της Interpol: 158 συλλήψεις και σχεδόν 1.200 θύματα εμπορίας ανθρώπων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, με τις αρχές 43 χωρών να προχωρούν σε 158 συλλήψεις και να ταυτοποιούν περίπου 1.200 πιθανά θύματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την 1η έως την 6η Ιουνίου υπό τον συντονισμό της Interpol, της Europol και της Frontex, με την αστυνομία της Αυστρίας και της Ρουμανίας να ηγούνται των δράσεων στο πεδίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Interpol, στην επιχείρηση συμμετείχαν σχεδόν 15.000 αστυνομικοί και πράκτορες. «Πρόκειται για μια παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης του εγκλήματος που κρύβεται στις σκιές – της εκμετάλλευσης ανθρώπων που πολλές φορές είναι αόρατοι για την κοινωνία», ανέφερε εκπρόσωπος της Interpol, προσθέτοντας ότι «η έκταση της εκμετάλλευσης και η σκληρότητα των μεθόδων σοκάρουν».

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως στην ταυτοποίηση και διάσωση θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής επαιτείας και εξαναγκασμού σε εγκληματικές πράξεις. Τα θύματα προέρχονταν από 64 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Κολομβία και η Κίνα, και σε πολλές περιπτώσεις είχαν μεταφερθεί πέρα από εθνικά ή ακόμα και ηπειρωτικά σύνορα.

«Η πλειονότητα των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ήταν ενήλικες γυναίκες», αναφέρει η Interpol. Ωστόσο, η ανακοίνωση αποκαλύπτει και μια πιο σκοτεινή πτυχή: «Τα ανήλικα θύματα ήταν κυρίως θύματα καταναγκαστικής επαιτείας ή εξαναγκασμού σε εγκληματικές ενέργειες, όπως μικροκλοπές σε δημόσιους χώρους». Συχνά, όπως προστίθεται, «η εκμετάλλευση προερχόταν ακόμη και από μέλη της οικογένειάς τους».

Σε διάφορες χώρες εντοπίστηκαν σοβαρά και πολυδιάστατα δίκτυα διακίνησης. Στη Βραζιλία, η ομοσπονδιακή αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματικό κύκλωμα που στρατολογούσε θύματα μέσω ψευδών αγγελιών εργασίας, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν στη Μιανμάρ και εξαναγκάζονταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση. «Οι διακινητές εκμεταλλεύονταν την απελπισία των θυμάτων και τους υπόσχονταν ευκαιρίες που δεν υπήρχαν ποτέ», σχολίασε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας της Βραζιλίας.

Στην Ιταλία, οι αρχές ταυτοποίησαν 75 θύματα από τη Ρουμανία, την Κίνα και την Κολομβία στο πλαίσιο ερευνών σε ινστιτούτα μασάζ. Εκτός από τους ελέγχους για εμπορία ανθρώπων, κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και πυροβόλα όπλα, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση τέτοιων εγκληματικών κυκλωμάτων με άλλες μορφές σοβαρού εγκλήματος.

Ανησυχητικά ήταν και τα ευρήματα στην Ταϊλάνδη, όπου η αστυνομία εντόπισε κύκλωμα παιδικής πορνείας που λειτουργούσε μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. «Η τεχνολογία διευκολύνει πλέον τους διακινητές, και γι’ αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την ψηφιακή παρακολούθηση και τη συνεργασία με τις τεχνολογικές εταιρείες», υπογράμμισε εκπρόσωπος της ταϊλανδικής αστυνομίας.

Η Interpol έκλεισε την ανακοίνωσή της με έκκληση για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, τονίζοντας πως «κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του την εμπορία ανθρώπων - είναι ένα παγκόσμιο έγκλημα που απαιτεί παγκόσμια απάντηση». Η οργάνωση διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τις συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάλυση τέτοιων δικτύων, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια άνοδος 6% στις πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούνιο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια άνοδος 6% στις πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούνιο

Μιλένα Αποστολάκη: Η ΝΔ εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό - Σε ύπνωση η ΕΕ
Πολιτική

Μιλένα Αποστολάκη: Η ΝΔ εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό - Σε ύπνωση η ΕΕ

AΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών για το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στις 16/7
Εργασιακά

AΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών για το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στις 16/7

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων
Ειδήσεις

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον
Ειδήσεις

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό
Ειδήσεις

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων
Ειδήσεις

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ