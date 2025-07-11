AΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών για το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στις 16/7

Με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, θα συναντηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στις 2μμ την Τετάρτη 16 Ιουλίου για το θέμα του νέου Πειθαρχικού δικαίου.

Στα πλαίσια αυτά η ΑΔΕΔΥ καλεί την ίδια ώρα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15). Όπως αναφέρει: «Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων στη συγκέντρωση κηρύσσουμε Παναττική στάση εργασίας, την ίδια μέρα, από τις 13.00 ως την λήξη του ωραρίου».

Συμμετοχή των Νοσοκομειακών γιατρών στην κινητοποίηση

Στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί αφού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), θα πραγματοποιηθεί «στάση εργασίας για την Τετάρτη 16/7/2025 από 13:00 έως 15:00 και συμμετέχει στην κινητοποίηση στο υπουργείο εσωτερικών στις 14:00.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία «Στο σχέδιο νόμου βαφτίζουν πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των πειθαρχικών ποινών, τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Είναι η φυσική συνέχεια του πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών συναδέλφων, καθώς και των εκφρασμένων κυβερνητικών προθέσεων για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, να υποταχθούν οι εργαζόμενοι στη γραμμή “τα κεφάλια μέσα”, για να μη διαταραχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και η προσαρμογή των επιλογών του στην πολεμική οικονομία».