Μιλένα Αποστολάκη: Η ΝΔ εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό - Σε ύπνωση η ΕΕ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, εξήγησε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει "παρών" στην τροπολογία Πλεύρη για το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου.

« Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διάγει τον 6 χρόνο της θητείας της και δεν είναι αποδεκτό σήμερα από την κυβέρνηση και από τον νεοδιορισθέντα υπουργό, το επιχείρημα του αιφνιδιασμού. Η συζήτηση για την Κρήτη έχει ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμαστεί, είχε και τους πόρους και την εμπειρία ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σύνολο των παράνομων μεταναστών είναι πολύ λιγότερες οι αφίξεις απ’ ότι το 2024. Εδώ έχουμε μια εργαλειοποίηση της πραγματικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης για να διαχειριστεί εσωκομματικά ζητήματα σε ένα πεδίο που δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους τακτικισμοί, μας εκθέτουν διεθνώς», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Η ΕΕ με τα διάφορα όργανά της το τελευταίο διάστημα δεν είναι για να την επικαλείται κανείς ούτε σε σχέση με τα αντανακλαστικά της ούτε σε σχέση με τους σχεδιασμούς της. Βρίσκεται σε απόλυτη ύπνωση. Οι άνθρωποι υπνοβατούν και δέχονται αυτές τις ταπεινώσεις που δέχονται. Αναφέρομαι στο προχθεσινό φιάσκο από την κυβέρνηση της Αν. Λιβύης».

Ερωτηθείσα ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ροές απάντησε:

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε να αντιδράσει, καθυστέρησε να δημιουργήσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης, αυτό μας οδηγεί στη σημερινή κατάσταση με δήθεν αυστηρά αλλά επί της ουσίας αναποτελεσματικά και ανενεργά μέτρα. … Χρήματα από την ΕΕ υπάρχουν άρα προετοιμασία με τη δημιουργία απριόρι των συνθηκών εκείνων για ενδεχόμενη δομή στην Κρήτη με διαφάνεια και με συνθήκες τέτοιες που δεν προσβάλουνε τον ανθρωπισμό μας και το διεθνές δίκαιο».

Αναφορικά με την άρνηση των κρητικών για δημιουργία δομής στην Κρήτη σχολίασε:

«Είναι προφανές ότι αναφέρεστε σε μια κυβέρνηση η οποία επιθυμεί να χειραγωγεί και σχεδιάζει με στόχο την αύξηση της εκλογικής της επιρροής. Δεν είναι τυχαίο ότι το ’23 η εκλογική επιρροή μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αυξάνεται στην Κρήτη με έναν εκκωφαντικό τρόπο. Κακώς δεν είχε όλα εκείνα τα εργαλεία για να συνεννοηθεί με την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην Κρήτη να πείσει με σοβαρά επιχειρήματα και να θωρακίσει το νησί εν μέσω κρίσιμης τουριστικής περιόδου και να δημιουργήσει ότι είναι να δημιουργήσει».

Για τις αναφορές Πλεύρη σχετικά με την σίτιση των μεταναστών σχολίασε: «Επί ΝΔ ξεκίνησε η σίτιση στις δομές μέσω εταιρειών με κόστος πάνω από 820 € για τετραμελή οικογένεια. Στο διαγωνισμό υπήρξε μόνο ένας ο οποίος εμφανίστηκε. Είναι η πάγια τακτική των απευθείας αναθέσεων με μηδενική φυσικά έκπτωση».

Σχετικά με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρών, η κα. Αποστολάκη είπε πως «το παρών έρχεται να υπογραμμίσει ότι υπάρχει πρόβλημα… στο πρόβλημα αυτό η συμμετοχή της κυβέρνησης είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε να το επισημάνουμε. Αντίθετα το «όχι» ταυτίζεται και με ανθρώπους οι οποίο επιμένουν στις απόψεις περί του ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα ή περί του ότι οι μετανάστες λιάζονται».