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Νέες επαφές της ΕΕ με τη Λιβύη και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις
15:54 - 11 Ιουλ 2025

Νέες επαφές της ΕΕ με τη Λιβύη και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές για το μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει νέες επαφές με τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων και με τις δύο πλευρές της χώρας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Όπως δήλωσε ο Μάρκους Λαμέρτ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, η αντιπροσωπεία της Ομάδας Ευρώπη αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου τη Λιβύη το προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας τον διάλογο με τις αρχές της χώρας.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν ο Λαμέρτ ρωτήθηκε σχετικά με την τετραμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Η συνάντηση αφορούσε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής και περιλάμβανε τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και των ηγετών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας.

«Η ιδέα είναι να συνεργαστούμε με τους φορείς και στις δύο πλευρές, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν», δήλωσε ο Λάμερτ και συμπλήρωσε πως «η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές με τη Λιβύη και την προσέγγιση της Ομάδας Ευρώπη, μεταξύ άλλων με την εκ νέου αποστολή της αντιπροσωπείας της Ομάδας Ευρώπη στη Λιβύη για τη συνέχιση της επίσκεψης».

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