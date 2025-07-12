Τραμπ: Επισκέφθηκε τις πλημμυρισμένες περιοχές του Τέξας και υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την αντίδραση της πολιτείας και του ομοσπονδιακού κράτους στις φονικές πλημμύρες στο Τέξας την Παρασκευή, καθώς επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή Hill Country, όπου τουλάχιστον 120 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων παιδιών, έχασαν τη ζωή τους πριν από μία εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το CNBC, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης μετά την περιήγησή του στην κομητεία Κερ, το επίκεντρο της καταστροφής, ο Τραμπ επαίνεσε τόσο τον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ όσο και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ για την αντίδρασή τους, λέγοντας ότι και οι δύο έκαναν «απίστευτη δουλειά».

Η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και οι τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι, αντιμετώπισαν αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με το αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την προστασία και την προειδοποίηση των κατοίκων πριν από τις πλημμύρες, οι οποίες έπληξαν με εκπληκτική ταχύτητα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουλίου, της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αντέδρασε με θυμό όταν ένας δημοσιογράφος είπε ότι ορισμένες οικογένειες που επλήγησαν από τις πλημμύρες είχαν εκφράσει την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι προειδοποιήσεις δεν εκδόθηκαν νωρίτερα.

«Νομίζω ότι όλοι έκαναν απίστευτη δουλειά υπό αυτές τις συνθήκες», είπε. «Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά μόνο ένα πολύ κακό άτομο θα έκανε μια τέτοια ερώτηση».

Απορίες σχετικά με την περικοπή δαπανών στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ορισμένοι επικριτές διερωτήθηκαν αν οι περικοπές δαπανών της κυβέρνησης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, η οποία συντονίζει τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των καταστροφών, μπορεί να επιδείνωσαν την καταστροφή.

Αξιωματούχοι του Τραμπ δήλωσαν ότι οι περικοπές δεν επηρέασαν την ικανότητα της NWS να προβλέπει τις καταιγίδες, παρά τις κάποιες κενές θέσεις στα τοπικά γραφεία.

Αλλά ο πρόεδρος έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις ερωτήσεις σχετικά με τα σχέδιά του να συρρικνώσει ή να καταργήσει τη FEMA και να αναθέσει πολλές από τις βασικές λειτουργίες της σε πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις.

«Θα σας πω κάποια άλλη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τη FEMA.

Πριν από τις πιο πρόσφατες πλημμύρες, η κομητεία Kerr αρνήθηκε να εγκαταστήσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κρατικά χρήματα για την κάλυψη του κόστους.

Ο Λόρενς Γουόκερ, 67 ετών και κάτοικος του Κέρβιλ, βετεράνος σχεδόν τριών δεκαετιών, δήλωσε ότι η κομητεία και η πολιτεία δεν είχαν δαπανήσει αρκετά για την πρόληψη καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Ερωτηθείς για την ποιότητα της κυβερνητικής αντίδρασης, είπε: «Ήταν μια χαρά από τότε που το νερό ήταν στα 8 πόδια».

Το νομοθετικό σώμα της πολιτείας του Τέξας θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση αργότερα αυτό το μήνα για να διερευνήσει τις πλημμύρες και να παράσχει χρηματοδότηση για την ανακούφιση από τις καταστροφές.

Ο Άμποτ απέρριψε τις ερωτήσεις σχετικά με το αν κάποιος έφταιγε, χαρακτηρίζοντάς το «επιλογή λέξεων των χαμένων».

Δεκάδες αγνοούμενοι

Οι ομάδες αναζήτησης την Παρασκευή εξακολουθούσαν να χτενίζουν τα λασπωμένα συντρίμμια που βρίσκονται σε τμήματα της Hill Country στο κεντρικό Τέξας, αναζητώντας τους δεκάδες αγνοούμενους που εξακολουθούν να είναι καταγεγραμμένοι, αλλά κανένας επιζών δεν έχει βρεθεί από την ημέρα των πλημμυρών.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έστειλαν ένα τείχος νερού στον ποταμό Γκουανταλούπε νωρίς το πρωί της 4ης Ιουλίου, προκαλώντας τη φονικότερη καταστροφή της σχεδόν εξάμηνης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Καθώς ο ήλιος ξεπρόβαλλε μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα το πρωί της Παρασκευής, τα συνεργεία έρευνας με τα κράνη περπάτησαν επίμονα σπιθαμή προς σπιθαμή κατά μήκος των κατεστραμμένων όχθων του ποταμού, σημειώνοντας τις ζημιές και ψάχνοντας μέσα από τα συντρίμμια.

Αφού ο πρόεδρος έφτασε στην κομητεία Κερ νωρίς το απόγευμα, ο Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ οδήγησαν σε μια περιοχή κοντά στον ποταμό, όπου ο Τραμπ ενημερώθηκε από τους πρώτους ανταποκριτές ανάμεσα σε συντρίμμια που άφησε πίσω της η πλημμύρα.

Η κομητεία βρίσκεται στην περιοχή που είναι γνωστή ως «flash flood alley», μια περιοχή που έχει δει μερικές από τις πιο θανατηφόρες πλημμύρες της χώρας.

Περισσότερο από ένα μέτρο βροχής έπεσε σε λιγότερο από μία ώρα στις 4 Ιουλίου. Οι μετρητές πλημμύρας έδειξαν ότι το ύψος του ποταμού αυξήθηκε από περίπου ένα πόδι σε 10,4 μέτρα μέσα σε λίγες ώρες, ξεπερνώντας τις όχθες του και παρασύροντας δέντρα και κατασκευές στο πέρασμά του.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Κερ λένε ότι περισσότεροι από 160 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, αν και οι ειδικοί λένε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνονται ως αγνοούμενοι μετά από καταστροφές είναι συχνά υπερβολικός.

Μεταξύ των νεκρών στην κομητεία περιλαμβάνονται 67 ενήλικες και τουλάχιστον 36 παιδιά, πολλά από τα οποία ήταν κατασκηνωτές στο σχεδόν εκατονταετές Camp Mystic, ένα καλοκαιρινό καταφύγιο χριστιανικών κοριτσιών στις όχθες του ποταμού.

Ο Jon Moreno, 71 ετών, παλιός κάτοικος του Kerrville, του οποίου η ιδιοκτησία σε ύψωμα γλίτωσε, εξήρε την αντίδραση της κυβέρνησης - τοπικής και ομοσπονδιακής.

Έχει ακούσει τη συζήτηση για το τι περισσότερο θα μπορούσε να είχε γίνει -συμπεριλαμβανομένων των σειρήνων- αλλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα είχε κάνει μεγάλη διαφορά, δεδομένης της επιθυμίας των ανθρώπων να χτίσουν κατά μήκος των επιρρεπών στις πλημμύρες όχθες του ποταμού.

«Είναι αναπόφευκτο», είπε. "Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατά μήκος του ποταμού - δεν θα ήθελα να ζήσω εκεί ... Είναι πολύ επικίνδυνα".

Στο Stripes, ένα βενζινάδικο στο Kerrville, το κτίριο ήταν σημαδεμένο με μεγάλα λευκά γράμματα, κατηγορώντας το «Big Beautiful Bill του Trump» ότι κόβει «τη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης μας».